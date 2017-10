Mitbestimmung Was wollt ihr eigentlich?

Das Elend der realexistierenden Politik am Beispiel der Berliner Volksbühne geht so: Politiker entscheidet irgendetwas. Verschwindet wieder vom Posten, aus dem Leben, oder sonst wohin, die Bürger müssen mit dem Murks leben.

Das System der dämlichen Entscheidungen, einfach weil jemand es kann, findet täglich statt. Im Kleinen in Gemeinden, die plötzlich mit seltsam gepflasterten Plätzen bestückt werden, oder sinnlosen Brücken, riesigen Straßen, gefällten Bäumen, unproportionierten Einkaufszentren.

Weil irgendjemand das so bestimmt hat, der sich vorher lange genug durch den harten Alltag der Realpolitik gekämpft hat, um am Ende Entscheidungen treffen zu können, die eigentlich zu einer besseren Welt führen sollten.

Die meisten Politiker haben sich ihre Entscheidungsgewalt wirklich hart verdient. Es waren mürbe Kekse im Spiel und schlechte Luft, endloses Gequatsche und Niederlagen. Zu Beginn der Karriere starten doch die meisten, die sich politisch engagieren, mit dem aufrechten Wunsch, die Welt zu einer besseren zu machen.

Und mit Machtbewusstsein. Und mit Größenwahn, denn wer kann schon wissen, was eine bessere Welt ist - außer ich. Irgendwann im Laufe des Politikerlebens ereignen sich oft Materialermüdungserscheinungen. Müde vom Kompromisse-Suchen, ist der Politiker vielleicht noch größenwahnsinniger geworden. Er oder sie glaubt möglicherweise, es besser zu wissen als die Leute, die sein Gehalt zahlen. Weil die Leute dumm sind.

Kein Gefühl der Ohnmacht

Wenn man Politik neu denkt, dann bräuchte es doch neben einer klugen Weltregierung mehr lokale Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Umgebung, in der man sein Leben verbringt. Intendanten- (natürlich nicht Intendantinnen oder Intendantenkollektive) Neuregelungen sind ein großartiges Beispiel dafür.

Im guten Fall würde man die Menschen, die ins Theater gehen, befragen, was sie sich denn wünschen. Im guten Fall würden Bürger an Spielplanentscheidungen teilhaben. Im guten Fall gäbe es, bevor eine Theaterleitung neu besetzt, ein Museum neu gebaut, ein Humboldt-Forum neu gedacht wird, Gespräche mit den Menschen, die mit diesem Kulturangebot bedacht werden sollen.

Wollt ihr, liebe Menschen, einen Theaterintendanten, der von eurer Lebenswirklichkeit keine Ahnung hat, eure Stadt nicht kennt, die Besucherstruktur nur Statistiken entnimmt? Ja? Okay, da haben wir was für euch.

Braucht ihr eine neue Stahlplastik, eine neue Spur auf der Schnellstraße oder einen Park mit Kiosk? Ein Kino, einen Hundeauslauf, ein Gemüsegeschäft? Sollen wir 67 Millionen für einen neuen Betonplatz ausgeben, oder wäre ein Schwimmbad sinnvoller?

Das Gefühl der Mitbestimmung ist ein Faktor für das Glücksempfinden der Menschen. Was spricht also dagegen, die Menschen, die Plätze, Straßen, Parks, öffentliche Gebäude oder Kultureinrichtungen benutzen, darüber zu befragen, wie sie sich diese Einrichtungen wünschen?

In Ländern und Gemeinden, in denen die Bürger ein großes Maß an politischer Mitbestimmung haben, ist die Zufriedenheit messbar größer als in Diktaturen. Erstaunlich. Aber im Falle von Mitentscheidungsmöglichkeiten sind es immer nur ein Bruchteil der Einwohner, die sich aktiv an Entscheidungsfindungen beteiligen.

Egal. Denn was danach entfällt, ist das Gefühl der Ohnmacht. Glückliche Menschen tanzen über die Elbauen in Dresden. Hipster singen selig in der Volksbühne. Alle zufrieden. Land gerettet. Fragen sie mich einfach, ich habe auf alles eine unrealistische Antwort und weiß es besser.

Die Volksbühne zu besetzen, war das Vernünftigste, was die Benutzer des Theaters tun konnten. Plätze besetzen, Straßen verbarrikadieren, Sit-ins auf Baustellen, bis sich etwas ändert, sind hervorragende Ideen, die dann immer von der Polizei beendet werden. Teilhabe und Mitbestimmung scheinen Angst zu machen. Sie widersprechen Planbarkeit und absoluter Kontrolle. Genau darum lohnt es sich, dafür zu kämpfen.