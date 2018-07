"Cumhuriyet"-Redakteurin Journalistin in der Türkei zu Haftstrafe verurteilt

Der türkischen "Cumhuriyet"-Journalistin Canan Coskun droht eine Haftstrafe. Ein Gericht in Istanbul verurteilte sie am Donnerstag zu zwei Jahren und drei Monaten. Ihr wird vorgeworfen, sensible Inhalte veröffentlicht zu haben, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen seien.

Hintergrund ist ein Artikel Coskuns, in dem sie über eine Ermittlung gegen Anwälte berichtet, denen Verbindungen zur verbotenen linksextremistischen Organisation DHKP-C vorgeworfen werden. Coskum befindet sich noch auf freiem Fuß, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ihr Anwalt hat Berufung eingelegt.

Das regierungskritische Blatt steht schon lange im Fokus der türkischen Behörden. Diversen Mitgliedern der Redaktion wird der Prozess gemacht; dem Chefredakteur Murat Sabuncu und anderen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Auch das Verfahren gegen den ehemaligen Chefredakteur Can Dündar ist noch anhängig. Er lebt in Deutschland im Exil.

Massiv bedrohte Pressefreiheit

Vor wenigen Tagen war der wegen Geheimnisverrats verurteilte "Cumhuriyet"-Journalist Erdem Gül freigesprochen worden. Auch sein Anwalt hatte Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Erst in der Nacht zum Donnerstag hatte der im Juli 2016 nach dem Putschversuch von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ausgerufene Notstand geendet. Seit 2016 wurden nach Angaben von Reporter ohne Grenzen über 100 Journalisten inhaftiert und 150 Medien geschlossen. Die Türkei rangiert auf der Liste der Pressefreiheit auf Platz 155 von 180.