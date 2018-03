TV-Comedians Von der Lippe und Nuhr verteidigen Schwulenwitze

Deutsche Comedy ist schwulenfeindlich. Das behauptet der Autor Johannes Kram. Humoristen wie Dieter Nuhr oder Jürgen von der Lippe wirft er in seinem Buch "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber..." vor, schwulenfeindliche Witze zu verbreiten. In der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL verteidigen sie sich.

Bei von der Lippe geht es um einen Witz, in dem ein Ehepaar von einem Einbrecher heimgesucht wird; erst sieht es so aus, als wolle er die Frau vergewaltigen, tatsächlich ist er schwul und hat es auf den Mann abgesehen. Von der Lippe sagt, er sehe die Kritik gelassen. "Normalität schafft man nur durch Normalbehandlung", so der Entertainer. Schwule müssten wie Blinde, Behinderte oder Ausländer in Witzen vorkommen dürfen, "solange diese nicht gehässig sind oder die Person verächtlich machen". (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Bei Nuhr geht es um eine Folge von dessen ARD-"Satiregipfel". Darin thematisierte er Homophobie in Russland, unter anderem mit dem Hinweis, die größten Schwulenfeinde hätten selber "Popoträume". Dem SPIEGEL schrieb Nuhr in einer Mail: "Der Vorwurf der Homophobie ist, was meine Person angeht, absurd. Es erscheint mir irre, mit welchen abstrus konstruierten Vorwürfen man sich heutzutage auseinandersetzen muss. Empörung braucht heute offensichtlich auf allen politischen Seiten keinen realen Anlass mehr." In vorgetragener Form sei unmöglich zu übersehen gewesen, "dass ich mich gerade über Putins Schwulenfeindlichkeit lustig mache".