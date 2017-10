Juli Zeh über die Zukunft der SPD Alte Tante, rette uns!

Seit dem Wahlsonntag fragen sich die Talkrunden, was Martin Schulz falsch gemacht habe. Kaum jemand fragt nach Angela Merkels verlorenen Prozentpunkten. Dabei war die Bundestagswahl 2017 keine schwarze Stunde der Sozialdemokratie, sondern ein Schlag ins Gesicht aller Volksparteien.

Schuld an dem Debakel sind nicht die Flüchtlinge. Vielmehr macht die AfD als parteigewordene Politikverdrossenheit sichtbar, was im Land schon lange grassiert. Wachsende Verachtung gegenüber dem politischen Personal. Zunehmende Unzufriedenheit trotz erfolgreichem Wirtschaften. Verrohung der öffentlichen Rhetorik, nicht nur in den sozialen, sondern ebenso in den klassischen Medien. Ein infantiles Politikverständnis, das allen Ernstes glaubt, eine Partei sei nur wählbar, wenn sie zu möglichst hundert Prozent den persönlichen Wünschen entspricht. Auf der anderen Seite eine erschreckende Lähmung der politischen Klasse beim Entwickeln konkreter Zukunftsvisionen. Fehlender Mut oder fehlende Bereitschaft zur klaren Ansprache der Bevölkerung.

An der Funkstille zwischen Politik und Bevölkerung tragen alle Parteien Mitschuld. Aber eine muss es richten: die SPD. Warum? Weil es sonst keiner tut. Angela Merkel wird versuchen, das große Weiter-So in neue Koalitionsformen zu gießen. Grüne und FDP werden damit beschäftigt sein, die Happen zu verdauen, die sie ihnen zuwirft. Der Linken fehlt es an gesamtgesellschaftlicher Bindungskraft, und die AfD ist naturgemäß keine Lösung, sondern Teil des Problems. Was die SPD braucht, ist eine Grundsanierung. Das wissen alle, sogar das Führungspersonal der SPD. Die Ausgangslage dafür ist nicht einmal schlecht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.