Einzelausstellung in New York Wie Kai Althoff das MoMA zähmte

Mauersegler sind erstaunliche Tiere. Diese Vögel können wochenlang ununterbrochen in der Luft bleiben, denn sie schlafen im Flug. Sie führen ein schwereloses Leben, größtmögliche Freiheit.

Maximale Freiheit erbat sich auch der Künstler Kai Althoff, und zwar vom berühmtesten Museum der Welt. "Und dann überlasst mich den Mauerseglern" heißt deshalb vielleicht die aktuelle Werkschau des Deutschen im Museum of Modern Art in New York (MoMA). Althoff gilt seit Jahren als Rabauke des deutschen Kunstbetriebes, der Spielregeln der Szene immer wieder konterkariert. Nun ist er auf dem Höhenflug.

Keine gewöhnliche chronologische Werkschau sollte die Ausstellung im MoMA sein, sondern eine ganz persönliche Reflektion Althoffs über sein eigenes Schaffen. "Ich bin zwar unfähig, mein eigenes Schaffen emotional und analytisch zu erfassen. Trotzdem fühlt es sich falsch an, das Kuratieren anderen zu überlassen. Ich lebe ja noch", so Althoff. Das Ganze sei nicht seine Idee, aber das MoMA eine Institution, dessen Geschichte man nicht einfach naiv übergehen dürfe, auch wenn sie ihm persönlich nichts bedeute. Dafür brauchte Althoff vor allem eines: Autonomie.

Das klingt natürlich nach Star-Allüren, und dafür ist Althoff auch bekannt. Andererseits ernteten in der Vergangenheit tatsächlich viele Kunst-Institutionen Absagen von Althoff, weil es am gemeinsamen Kunstverständnis haperte. Für das MoMA hat er nun über 200 Gemälde, Zeichnungen, Collagen, Objekte, Video- und Soundarbeiten selbst ausgewählt und arrangiert. Er zeigt Zeichnungen, die er als Sechsjähriger angefertigt hat neben einer Installation mit Schneiderpuppen als stummen Gästen.

Gammelfleisch, Exkremente, Elektromusik

Einen Künstler persönlich Anordnung und Hängung vornehmen zu lassen, klingt banal, ist aber schon in organisatorischer Hinsicht schwierig: Internationale Museen und Privatsammler, die Althoffs Werke besitzen, wurden im Vorfeld vom MoMA informiert, dass während der kuratorischen Arbeit die Versicherung der Werke ausgesetzt würde. Tenor: Man weiß ja nie, was dieser Althoff mit Kunst anstellt.

Verständlich, denn Kai Althoff, 1966 in Köln geboren, ist öfter für eine Überraschung gut. Er hinterließ auch schon mal gammelndes Fleisch oder Exkremente in Ausstellungsräumen. Eine klassische Kunsthochschule hat er nicht besucht, auf ein Genre hat er sich auch nicht festgelegt. Er malt Bilder, fertigt Installationen und Videos, er töpfert Skulpturen, schreibt Briefe, verfasst Essays und die Katalogtexte zu seinen Ausstellungen. Mit dem Kölner Musiker Justus Köhnke produzierte er elektronische Tanzmusik.

Einer Interpretation seines Werks möchte er sich entziehen. Nach großen Einzelausstellungen im letzten Jahrzehnt hat Althoff offenbar eine ausgeprägte Ambivalenz den Institutionen und dem Kunstmarkt gegenüber entwickelt. Eine Einladung zur Teilnahme an der documenta 2012 lehnte er ab, ausgestellt wurde in dem riesigen Saal nur sein handgeschriebener, fünfseitiger Absagebrief an die "Liebe Carolyn", die künstlerische Leiterin Christov-Bakargiev.

Kunst als Selbst-Versuch

"Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand mit diesen Sachen belästigt werden sollte", schreibt Kai Althoff daher auch in einer Mitteilung über seine aktuelle MoMA-Schau, "ich habe die meisten davon ohnehin nur für mich selbst gemacht." Sein Zutrauen in diese Idee habe während der drei Jahre Arbeit daran entsetzlich geschwankt.

"Althoff hat seine Arbeiten behandelt wie ein Kind, das alte und neue Spielzeuge arrangieren soll", sagt MoMA-Kuratorin Helena Morell über die Zusammenarbeit. "Manche Spielzeuge sind heißgeliebt, einige semi-kostbar, andere unbeachtet oder fast verhasst." Althoff präsentiere seine Arbeiten nicht so, wie sie ursprünglich einmal gedacht waren. Sondern so, wie es seinem heutigen Gefühl zu ihnen entspräche.

Egal also, was Sammler, Kuratoren, Kritiker von den ausgestellten Werken halten mögen. Althoff hat mit seiner eigenen Rückschau seine Identität so definiert, wie er sie heute empfindet. Kunst ist für ihn permanenter Selbst-Versuch, der nicht weiter analysiert, nicht theoretisch abgewogen werden sollte. Das ist schwereloses Arbeiten - frei wie ein Mauersegler.

Ausstellung: Kai Althoff: And then leave me to the common Swifts", Museum of Modern Art, New York, 18. September bis 22. Januar 2017