Kampf um die Demokratie "Dieses Land ist unser Land"

Es sind andere, härtere Zeiten, es ist ein anderes, härteres Land mit anderen, härteren Auseinandersetzungen, Konflikten, Kämpfen - die Frage ist, wie man diese Kämpfe sinnvoll, anders, härter organisiert als bisher, wenn man sich nicht den reaktionären oder rassistischen Kräften des Hasses ergeben will.

Auf der einen Seite gibt es ja defensive Kämpfe, bei denen es darum geht, die Grundlagen der liberalen Demokratie zu bewahren: Sie finden im Parlament statt und vor Gerichten, in Schulen und auf der Straße, sie sind notwendig und richtig - das Problem dabei ist, dass sie reaktiv sind und der Gegner, in diesen Zeiten und in diesem Land meistens die AfD, die Agenda bestimmt, das Spielfeld.

Auf der anderen Seite gibt es konstruktive Kämpfe, bei denen es darum geht, neue Formen der politischen Organisation und Zusammenschlüsse zu finden, neue Ideen der politischen Ordnung, neue Bewegungen oder Parteien: In den USA wird seit Langem über diese "intersektionalen" Kämpfe nachgedacht - die Einsicht dabei ist, dass Klasse, Herkunft und Geschlecht entscheidende Faktoren sind für neue Allianzen und neue politische Formen.

Anders gesagt: Die Spielregeln sind heute immer noch die gleichen, doch das Spiel ist ein anderes. Es geht immer noch um Rechte und Repräsentanz, es geht um Mehrheiten und Minderheiten, es geht darum, sich Gehör oder Gerechtigkeit zu verschaffen - aber die Wege dorthin müssen radikaler und origineller, durchdachter und drängender sein. Und Deniz Yücel, Symbolfigur wider Willen, ist dabei ein gutes Beispiel, sowohl für die alten Kämpfe als auch für mögliche neue.

Das Alte fand in diesem Fall im Bundestag und auf Twitter statt: Alice Weidel von der AfD sprach Yücel, einem deutschen Journalist mit einem deutschen und einem türkischen Pass, der ein Jahr lang in türkischer Haft saß, das Recht ab, Deutscher zu sein - ein so ekelhafter wie unheimlicher Vorgang, mit dem es Weidel leider gelang, und das ist der Trick der Rechten, auch in dieser Kolumne die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Angriff auf die liberalen Demokratie

Der nächste Schritt der grundgesetzfeindlichen und rassistischen Kampagne der AfD war ihr Angriff auf die Pressefreiheit, wie es alle rechts-autoritären Bewegungen von Trump bis Putin tun: Die Bundesregierung solle, das war der AfD-Antrag im Bundestag, ihre "Missbilligung" über die "deutschenfeindlichen Äußerungen" von Yücel zum Ausdruck bringen - ein Angriff auf die Grundlagen und Normen der liberalen Demokratie, mit den Mitteln der Demokratie, im Parlament, durch gewählte Abgeordnete.

Das zeigt das Dilemma: Einerseits, und das zeigen Umfragen, vertreten die meisten Parteien nicht mehr die Interessen derjenigen, die sie wählen sollen, es herrscht ein Gefühl der Entfremdung, das nicht nur den Mitgliederentscheid in der SPD antreibt - und andererseits organisieren sich die, die das Grundgesetz, Andersdenkende, Ausländer oder die, die sie dafür halten, zu Gegnern machen, immer mehr Unterstützung an den Urnen. Die Demokratie schafft sich selbst ab.

Damit stellt sich die Frage: Wenn also dieser Weg der konsensualen politischen Willensbildung nicht mehr richtig funktioniert, wie kann man dann Interessen durchsetzen? Und auch hier ist Deniz Yücel, wie gesagt, Symbolfigur wider Willen, ein interessantes Beispiel - denn die breite, solidarische, engagierte Unterstützungsbewegung "Free Deniz" könnte ja den Raum einnehmen, der in Deutschland gerade leer steht: eine Bürgerrechtsbewegung, die sich kraftvoll, wütend und mutig dem schleichenden oder offensichtlichen Verfall dieser Demokratie entgegenstellt.

Bislang, so scheint es mir, funktionierte die Willensbildung all derer, die man in Deutschland immer noch vor allem "duldet", also sowohl Deutsche, deren Eltern oder Großeltern in der Türkei oder in Bosnien geboren sind oder anderswo, oder überhaupt all jene, die man ratlos als Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet oder besser, aber Englisch, als People of Color, so: Sich anstellen und warten, bis die Tür der meist integrationsunwilligen Mehrheitsgesellschaft sich öffnet und man gnädigerweise um "Teilhabe" bitten darf.

Mal selbstbewusst, mal aggressiv

Damit sollte nun Schluss sein. Es geht nicht mehr darum, zu warten und zu bitten, es geht nicht mehr darum, als Symbol-Migrant mit irgendeinem Posten in einer Partei bedacht zu werden, es geht nicht mehr darum, sich vor allem in Verbänden und Vereinen und Interessengruppen zu organisieren, die ja alle ihren Sinn hatten und sogar haben - es geht vielmehr darum, mal selbstbewusst und mal aggressiv den Anspruch zu formulieren, der in dem alten amerikanischen Bürgerrechtssong ausgedrückt ist: "Dieses Land ist unser Land."

Die Attacke der AfD, die ja erst am Anfang ihrer Abschaffungsbemühungen steht, ist ein Zeichen dafür, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass die deliberative Demokratie, wie sie Jürgen Habermas beschrieben hat, es schon richten wird. Oder, anders gesagt, wenn diese Demokratie immer noch in Kategorien von Inländern und Ausländern, Biodeutschen (ekelhaftes Wort) und Migranten (schwieriges Wort), Hellhaarigen und Dunkelhaarigen organisiert ist, dann hilft es dieser Demokratie womöglich, wenigstens taktisch und vorübergehend, wenn sich die Interessen stärker an dieser Realität orientieren.

Warum zum Beispiel gibt es keine Geflüchteten-Partei, eine Partei also all derer, für die der Sommer 2015 keine Krise bedeutete, sondern ein Zeichen war für die Solidarität, die Offenheit, die Menschlichkeit und Toleranz, die ein Anfangspunkt und eine Verbindung sein könnten, wie sie Demokratie definieren wollen? Oder warum gibt es keine Partei der, ja, People of Color, Migranten, wie ist das verbindende Wort über die einzelnen Biografien und Geschichten hinweg?

Vielleicht fängt es auch damit an, mit der Sprache, mit den Geschichten, aus denen dann ein Gemeinsames entstehen kann. Ein Freund, mit dem ich mich über all das unterhalten habe, sagte vor ein paar Tagen, es gebe eben keinen deutschen James Baldwin, diesen so einflussreichen und wichtigen amerikanischen Schriftsteller, der speziell in den Fünfziger- und Sechzigerjahren eine Sprache fand für den Schmerz, den Stolz, die Wut und auch den Hass konkret der Schwarzen und als Inspiration überhaupt all derer, die von der Gesellschaft systematisch ausgegrenzt und kleingehalten werden.

Wut in positive Energie umwandeln.

Aber es gibt schon Stimmen, in dieser Woche etwa den bemerkenswerten Text der Schauspielerin und Filmemacherin Mateja Meded, die ihre Geschichte mit ihrer Wut verband: Als eine "energiesaugende Abwärtsspirale" beschreibt sie ihre Erfahrungen: "Ich habe keine Kapazitäten mehr, privilegierten weißen Menschen meine Bildung und Zeit zu schenken, nur weil sie ignorant sind."

Meded beschreibt eine Art emotionale Schubumkehr und ein Beispiel dafür, wie sich die negative Energie von Verdrängung, die die Gesellschaft oft ausübt, durch Wut umwandeln lässt in positive Energie für Veränderung.

Wie nötig all das ist, zeigt nicht nur der AfD-Irrwitz, auch ein Blick auf die Chronik der laufenden Ereignisse ist so erhellend wie deprimierend - denn nach dem Riesenschritt, den 1999 die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts durch die rot-grüne Bundesregierung bedeutete, ging es im Grunde nur noch abwärts: Es folgte die Diskussion darüber, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, es folgte der WM-Patriotismus, der nur oberflächlich freundlich war, es folgten Sarrazin, Leitkultur, Pegida und nun ein Heimatmuseum, äh, Heimatministerium, in dem sich all die disparaten Diskurse auf bizarre Weise zu bündeln scheinen.

"Bild" achtet derweil auf die Einhaltung der Machtverhältnisse zwischen Deutschen und "Nichtdeutschen"; und eine Tafel nimmt vorerst nur noch die neu auf, die den richtigen, den deutschen Pass haben.

Ein kalter Wind weht aus Russland herüber. Die Sonne scheint. Es wirkt arktisch.

Korrektur: Wir haben den Satz über die Essensausgabe für Arme präzisiert. Die Essener Tafel hat entschieden, vorerst nur noch Bedürftige mit deutschem Pass in ihre Kartei aufzunehmen. Die Vorgabe richtet sich an Neukunden.