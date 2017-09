Feminismus Kate Millett ist tot

Ein Buch machte sie berühmt. 1970 veröffentlichte Kate Millett ihr Werk "Sexual Politics", auf Deutsch "Sexus und Herrschaft", und wurde schlagartig zu einer Theoretikerin der Frauenbewegung. Jetzt ist Kate Millett tot, sie starb am Mittwoch bei einem Besuch in Paris plötzlich an einem Herzinfarkt.

Die zentrale These von "Sexual Politics", das auf ihrer wissenschaftlichen Dissertation basierte, lautete, dass die Beziehung zwischen den Geschlechtern immer politisch zu verstehen sei. In dem Werk forscht sie nach den Ursprüngen des Patriarchats in der westlichen Gesellschaft - und vor allem der westlichen Literatur. Zu diesem Zweck untersuchte sie die sexistischen und heterosexuelle Perspektiven in Romanen von D. H. Lawrence, Henry Miller, and Norman Mailer und vergleicht sie mit der Sichtweise des homosexuellen Autors Jean Genet. "Sexual Politics" gilt noch heute als Grundlagenwerk für die Auseinandersetzung mit Gender und Kultur. Es wurde alleine im Jahr seiner Erscheinung 80.000 Mal verkauft. Als Symbolfigur der Frauenbewegung erschien Millett auch auf dem Cover des Time-Magazins.

Millet wurde 1934 geboren, sie studierte am der Universität in Minnesota und machte ihren Master an der Universität in Oxford, England. Anschließend ging sie nach Tokio, wo sie englisch lehrte und Bildhauerei studierte. Zurück in den USA promovierte sie mit Auszeichnung an der Columbia University. Sie lehrte außerdem am Bryn Mawr College, an der Sacramento State University und der University of California in Berkeley.

Kate Millett wurde 82 Jahre alt.