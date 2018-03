Nach Foto mit blutigem Trump-Kopf Komikerin Kathy Griffin plant Comeback

Im Mai 2017 veröffentlichte Komikerin Kathy Griffin ein Foto, auf dem sie einen künstlichen Kopf von US-Präsident Donald Trump in die Kamera hielt - und ruinierte damit ihre Karriere. In US-Medien und sozialen Netzwerken hagelte es Kritik, mehrere Auftraggeber beendeten die Zusammenarbeit. Nun bereitet die Komikerin ihr Comeback vor.

In der HBO-Talkshow "Real Time With Bill Maher" kündigte die 57-Jährige bereits Freitagnacht an, sie werde demnächst wieder auf der Bühne stehen. Geplant habe sie bereits Shows in New Yorks Carnegie Hall und Washingtons Kennedy Center - "Trumps Hinterhof", wie sie hinzufügte.

"Ich will es langsam wieder wagen, auf Tour zu gehen", sagte Griffin. Auch wenn Präsident Trump und seine Unterstützer es wohl vorziehen würden, wenn sie nie wieder arbeite.

Kathy Griffin's Gory Photo of Decapitated Trump Focus of Secret Service Investigation (VIDEO) https://t.co/PWEjp1SEIM — TMZ (@TMZ) 31. Mai 2017

Griffins Auftritt in der Maher-Show und die damit verbundene "kleine siegreiche Ankündigung", wie sie es nannte, stellt den Auftakt für den Comebackversuch da. Das viel diskutierte Foto hatte das Image der Komikerin im vergangenen Jahr stark beschädigt und sie einige Jobs gekostet.

So erhielt Griffin kurz nach der Veröffentlichung des Fotos die Kündigung von CNN. Bis dahin hatte sie regelmäßig für den Sender gearbeitet. Ein CNN-Sprecher bezeichnete das Bild damals als "ekelhaft und beleidigend". Zu den Kritikern zählte auch Chelsea Clinton, die das Foto "abscheulich und falsch" nannte. Und sogar der Secret Service schaltete sich ein.

Janet Van Ham/HBO via AP Kathy Griffin, Bill Maher

Griffin entschuldigte sich damals für ihre Fotoaktion per Twitter-Video. Darin hieß es, sie sei zu weit gegangen und verstehe, dass das verstörende Bild Menschen beleidige. Später nahm sie die Entschuldigung jedoch wieder zurück.

In der Maher-Show dankte Griffin nun dem Moderator für dessen Unterstützung. Maher sei einer der wenigen Promis gewesen, die während der gesamten Zeit zu ihr gehalten hätten. Details zu den angekündigten Auftritten in New York und Washington nannte Griffin nicht.