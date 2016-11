Bildband über springende Kätzchen Aaaaawwwwwww!!

Was US-Fotograf Seth Casteel über die Arbeit an seinem neuen Bildband erzählt, hört sich nach Traumjob an. Ein ganzes Jahr verbrachte der 35-Jährige mit Dutzenden von Katzenwelpen und wartete auf den richtigen Moment. "Die Kätzchen sind der Boss. Man braucht viel Geduld mit ihnen: Sie wollen spielen, dann wieder schlafen - und hören nicht auf Kommandos", berichtet der Kalifornier dem Online-Magazin "Mother Nature Network".

Der richtige Moment, das war für Casteels Fotoprojekt "Pounce" der Sprung in die Luft. In seinem Bildband sind die Kätzchen im Direktanflug auf seine Kamera zu sehen. Aufgerissene Augen, rosa Zungen, spitze Zähnchen und gespreizte Pfötchen weit von sich gestreckt: Casteel bringt die Tiere Spielzeugen gleich in knalliger Umgebung zum Fliegen, mit Fisheye-Objektiv und dem Tick Extra-Farbsättigung.

Da ist der orangerote Tiger mit den blauen Augen in Superman-Pose. Oder der braune Strubbel, der über blühenden Klee fliegt. Ein schwereloses graues Knäuel im gleißenden Sonnenuntergang. Er habe hunderte Spielzeuge ausprobiert, um seine Modelle in Bewegung zu versetzen, sagt Casteel. Geholfen habe schließlich ein Draht mit Papprollen, der an der Kamera befestigt war.

Alle Katzen aus "Pounce" stammen aus Tierheimen in den USA und Kanada, weil Casteel mit seinen Bildern dazu animieren möchte, Heimtiere aufzunehmen. Weltweit bekannt wurde Seth Casteel mit Hundebildern: Er fotografierte zuvor den Bildbände "Welpen unter Wasser" (2014) sowie "Hunde unter Wasser" (2012).