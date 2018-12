Homophobie-Vorwürfe gegen Kevin Hart Selbst schuld?

Nun hat es also Kevin Hart erwischt. Weil er zwischen 2009 und 2011 homophobe Witze riss, musste der Komiker und Schauspieler als Oscar-Moderator zurücktreten. Interessengruppen ohne Fehl und Tadel stöberten entsprechende Tweets auf, warfen den ersten Stein - und pusteten den Komödianten per Shitstorm ins Aus.

Twitter schläft nicht. Das Internet vergisst nichts. Das ist bekannt. Wer heute etwas werden will, egal wo, der lösche schleunigst - nein, nicht seinen Account, das wäre ja Selbstmord! - alle seine Äußerungen in den sogenannten sozialen Netzwerken, die älter sind als, sagen wir, sechs Monate.

Die Gefahr, dass sich darunter etwas Toxisches verbirgt, ist einfach zu groß. Es wäre sogar ungewöhnlich, wenn sich nicht etwas finden ließe, das sich gegen seinen Urheber verwenden ließe. Die Suche nach Belastungsmaterial, ganz gleich von welcher Seite, ist 2018 zu einem echten Volkssport geworden.

Bei Kevin Hart war es die linksliberale LGBTQ-Community, die den Mann für untauglich erklärte, die größte Party des linksliberalen Hollywood zu moderieren. Bei Regisseur James Gunn ("Guardians of The Galaxy") war es eine rechte Website, die ihn zu Fall brachte. In teilweise bis zu zehn Jahre alten Tweets soll er sich über Vergewaltigung und Pädophilie lustig gemacht haben. Daraufhin entzog ihm sein Arbeitgeber Disney den Auftrag für "Guardians of The Galaxy Vol.2".

Ähnlich erging es Sarah Jeong, als sie von der "New York Times" als Redakteurin für Technologie verpflichtet wurde. Die Expertin für Cybercrime und Trollwesen stürzte über Tweets, in denen sie sich angeblich abfällig gegenüber weißen Menschen geäußert hatte - ermittelt, versteht sich, von rechten Trollen.

Wehe, das findet einer

Nun ist Twitter eine praktische Sache. Man kann damit eine Supermacht regieren, Finanzmärkte in Turbulenzen versetzen, exklusive Nachrichten raushauen, die eigene Fangemeinde bei Laune halten, Haiku publizieren, das eigene Ego aufwerten, Rebellionen in der arabischen Welt zum Erfolg führen und Gewalt gegen Frauen ein Ende setzen. Es ist aber eben auch - ein Nachrichtendienst.

Erstens ist alles Digitale taub für Uneigentlichkeit. Ironie funktioniert in der Netzöffentlichkeit nicht. Was sich schon so weit rumgesprochen hat, dass heute kaum eine Mail mehr rausgeht, ohne dass den Empfänger am Ende ein kindisches Smiley anzwinkert. Sicherheitshalber. Als Angebot, es gegebenenfalls nicht ganz ernst zu nehmen.

Fataler ist, zweitens, dass soziale Netzwerke jeden Kontext eliminieren. Twitter bewahrt alles Gesagte für alle Zeiten - und kassiert den Zusammenhang, in dem es gesagt wurde. Und wehe, das einst Gesagte findet einer. Dann bist du erledigt. Dann erhebt sich, drittens, nämlich der Shitstorm.

Das Problem ist nicht die Filterblase

Es ist ja nicht so, dass Sacco, Hart oder Gunn irgendwelche Vorwürfe gemacht werden. Ein Vorwurf ist etwas, zu dem man Stellung nehmen, zu dem man sich verhalten und vielleicht sogar erklären kann. Der Shitstorm hat kein Interesse an einer Stellungnahme - eigene Statements konnten Kevin Hart deshalb auch nicht mehr helfen. Denn der Shitstorm will nur, dass sein Opfer sich duckt. Wenn es sich erhebt, um etwas vorzubringen, bekommt es die Scheiße eben direkt ins Gesicht. Selbst schuld!

Das Problem ist nicht die Filterblase. Schützengräben gibt es schon so lange, wie es unterschiedliche Meinungen gibt. Problematisch ist nicht ihre Abgeschlossenheit, sondern gerade die Transparenz der Blasen.

Früher konnte ich nicht wissen, was im Kopf meines Gegenübers vorgeht, was mein Bäckereifachverkäufer oder meine Lieblingsschauspielerin so alles über Schwule oder Schwarze denkt. Heute will jeder Quatsch, jeder erbärmliche Gedankensumpf in Echtzeit rausgepustet werden. Auf Twitter kann ich den Meinungen anderer Leute selbst dann nicht entgehen, wenn sie mir völlig fremd sind.

Faszinierendes Regime der Überwachung

Jeder Gedanke ein Angebot, aufgebracht zu sein. Wir leben im Zeitalter der permanenten Moralisierungsmobilmachung. Du hast etwas gesagt, was sich anders sehe? Fight! Beängstigend an diesem Mechanismus der Erregung ist eben das Mechanische. Es erregen Menschen sich naturgemäß allzu gerne.

In Vergessenheit gerät darüber - neben der Vernunft und der Höflichkeit - sogar die Zeit selbst. Was X vor zehn Jahren sagte, das kann ihm von Y heute mühelos vorgehalten werden, damit Z das wirklich, wirklich schlimm findet. Kassiert wird neben dem Kontext auch der kuriose Gedanke, dass Menschen sich ändern können im Lauf einer Zeit, die sich ganz gewiss ändert. "Man lebt, man wächst", hatte Hart in einer Stellungnahme geschrieben. Für einen Gedanken wie diesen ist in einem tendenziell totalitären Jetzt aber kein Platz mehr.

So installiert sich unter unseren Augen, beinahe von selbst und seiner inneren Logik folgend, ein Regime der Überwachung.