Star-Journalist Talese über Spaceys Opfer "Reiß' dich doch mal zusammen"

Gay Talese ist eine amerikanische Journalismus-Legende, aber seine Meinung zum Fall Kevin Spacey ist sehr speziell. Der US-Zeitschrift "Vanity Fair" sagte der 85-Jährige während einer Veranstaltung in der New York Library: "Ich bin so traurig, und ich hasse diesen Schauspieler, der seine Karriere ruiniert hat."

Talese, der sich in legendären Artikeln über Frank Sinatra und Joe DiMaggio mit dem Thema Ruhm und dessen Vergänglichkeit befasste, würde heute am liebsten über Kevin Spacey schreiben: "Ich würde ihn gern fragen, wie es sich anfühlt, lebenslange harte Arbeit und Erfolg wegen zehn Minuten Indiskretion zu verlieren."

Für Anthony Rapp, der Spacey beschuldigt, ihn 1986 betatscht zu haben, als er 14 Jahre alte war, hatte Talese dagegen wenig Mitgefühl übrig: "Mein Gott, das war vor zehn Jahren... Reiß' dich doch mal zusammen!"

Der Journalist gilt als Mitbegründer des New Journalism, ein Reportagestil, der stärker auf subjektive und literarische Stilmittel zurückgriff als sonst im Journalismus üblich. Talese schrieb auch Bücher, darunter einen Abriss über die sexuelle Revolution in Amerika mit dem Titel "Du sollst begehren".

Inzwischen haben sich weitere Männer zu Wort gemeldet, die ebenfalls von sexuellen Übergriffen von Kevin Spacey berichten. Die Dreharbeiten zur Serie "House of Cards" wurden gestoppt.