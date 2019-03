Kinderkriegen Wir brauchen keine Glaubenskriege

Derzeit meine größte Herausforderung im Erziehungsalltag: Meiner vierjährigen Tochter beizubringen, dass sie ihre ältere Schwester nicht "Kackwurst" nennen soll. Das geht nun seit Monaten so, seitdem das Kind dieses Wort werweißwo aufgeschnappt hat. Und es nervt.

Erziehung ist ein ständiger Drahtseilakt zwischen Verzückung und Verzweiflung. Bin ich mir in solchen Situationen immer sicher, ob Kinder das pure Glück sind? Natürlich nicht. Gerade macht die Lehrerin Verena Brunschweiger sogar damit Schlagzeilen, Fortpflanzung insgesamt als reaktionär hinzustellen.

Die zentrale These ihres Buches "Kinderfrei statt kinderlos" lautet: Kinder sind schlecht für die CO2-Bilanz. Die Menschen seien sich gar nicht bewusst, welche Belastung es für das Klima bedeute, immer mehr Kinder zu produzieren. Die Autorin sieht Kinderfreiheit zudem als feministischen Akt. Sie macht dabei eine Hierarchie zwischen gutem und schlechtem Frausein auf: Mütter sind für sie reaktionäre "Mombies", also Mama-Zombies. Kinderlose Frauen hingegen haben den Weg zum wahren Glück gefunden.

Klar, bei solch krassen Aussagen schäumen die sozialen Netzwerke und Medien über. Dabei hilft diese Art der Argumentation aber keinem, sondern verhindert die wirklich notwendigen Debatten. Brunschweiger schreibt zwar, dass kinderfreie Frauen von ihrem schlechten Ruf befreit werden müssten, aber genau das wird ihr nicht gelingen, weil sie die wichtigen Themen Mutterschaft, Feminismus und Kinderkriegen zwar besetzt, dabei aber Interessen und Personengruppen gegeneinander ausspielt: Umweltschutz vs. Familiengründung , Mütter vs. Nichtmütter.

Ein Besser und ein Schlechter

Ein Muster, das in den Debatten der jüngsten Vergangenheit immer wieder auftaucht: Wenn die Frage, ob Kinder in Restaurants erwünscht sind oder nicht, zum Aufreger wird, stehen dahinter tatsächlich zwei konkurrierende Lebenshaltungen, die aufeinanderprallen. Selbst innerhalb der Gruppe von Menschen, die eine Familie gegründet haben, geht diese Spaltung weiter, die auch immer ein moralisches Besser und Schlechter verhandelt: Ernährt die gute Mutter ihr Kind nur noch vegan? Ist man ein schlechter Vater, wenn man die Tochter doch mal anschreit?

Jede dieser Fragen löst einen neuen Glaubenskrieg aus. Politik und Privates, Lebensmodelle und realökonomische Optionen verschwimmen dabei. Fast immer herrscht in diesen Debatten ein gehässiger Ton, Positionen werden zu Ideologien, selten ist Raum da, der Gegenseite zuzuhören.

Woran das liegt? Zum Teil herrscht eine massive Verunsicherung bei Eltern - und das verwundert nicht, schaut man sich den gesellschaftlichen Veränderungsprozess der letzten 50 Jahre an. Prioritäten werden neu verhandelt, Geschlechterbilder neu interpretiert, Vorstellungen von einem glücklichen Leben neu sortiert. Es ist ein begrüßenswerter, positiver Prozess, der zu mehr persönlicher Freiheit und ja, auch zu mehr Glück führt: Kürzlich erst hat die Pädagogin Carmen Eschner in einer Studie für die Konrad-Adenauer-Stiftung Eltern und die Gesellschaft für die große Leistung gelobt, die in der Nachkriegszeit noch verbreitete Schwarze Pädagogik - also die unbedingte Unterwerfung des Kindes unter den Willen der Eltern - überwunden und zu einem neuen, liebe- und verständnisvollen Umgang mit Kindern gefunden zu haben.

Aber gleichzeitig stößt eine gedankliche Liberalisierung in vielen Bereichen eben auch heute noch auf realpolitische Umstände, die eine wirkliche Befreiung aus überkommenen Strukturen verhindert. Deshalb müssen wir ja tatsächlich dringend reden, über so viele konkrete und lebensnahe Dinge - ohne zu konkurrieren: