Wieder eigenständiges Ressort Klaus Lederer wird Berliner Kultursenator

Berlin bekommt nach zehnjähriger Pause wieder ein eigenständiges Kulturressort. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und dem "Tagesspiegel" übernimmt der 42-jährige Linken-Landesvorsitzende Klaus Lederer die Aufgabe. Zuletzt war der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) für das Ressort mitverantwortlich.

Nach den rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen wird die Zahl der Senatorenposten nun von acht auf zehn aufgestockt. Dadurch kann die Kultur, die gerade in Berlin Leuchtturmcharakter hat, wieder selbstständig besetzt werden. "Gut so!", jubelte der Deutsche Kulturrat am Mittwoch sogleich.

Der promovierte Jurist Lederer hatte schon im Wahlkampf seine Ambitionen auf die schönen Künste deutlich gemacht - und sich damit einen Rüffel des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller zugezogen. "Das ist nicht Demut und Respekt. Das sind Machtspielchen", tadelte der SPD-Politiker seinen Koalitionspartner in spe.

Denn Müller hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er das von seinem Vorgänger Klaus Wowereit (SPD) ererbte Zusatzamt gern behalten hätte. "Ich fühle mich mit dem Ressort sehr wohl und glaube, dass es auch der Kultur etwas bringt", sagte er im vergangenen Jahr in einem dpa-Gespräch.

Erfinder der Konstruktion war 2006 der damals frisch wiedergewählte Regierungschef Wowereit. Er berief den eher glücklos agierenden Linken-Politiker Thomas Flierl, heute 59, nach vierjähriger Amtszeit als Wissenschafts- und Kultursenator nicht wieder auf den prominenten Posten.

Neustart mit "integrierender Kulturpolitik"

Nun also Lederer. Unter dem Titel "Berlin braucht ein eigenständiges Kulturressort" hatte der gebürtige Schweriner in einem Artikel im "Tagesspiegel" schon während des Wahlkampfs seine Visitenkarte abgegeben. Er forderte einen Neustart mit einer "integrierenden Kulturpolitik", die sowohl die sozialen Herausforderungen der Großstadt wie auch die kulturelle Basis in den Bezirken im Blick hat.

Offen blieb zunächst, was aus dem bisherigen Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) wird. Ist ein eigenständiges Ressort mit einem Jahresetat von gut 500 Millionen Euro überhaupt groß genug, um einen Senator und einen Staatssekretär zu beschäftigen? Und: Würde ein Linker einen SPD-Mann als Zuarbeiter wollen?

Allerdings hat sich Renner womöglich schon selbst aus dem Rennen gekegelt. Er verärgerte den künftigen Koalitionspartner im Wahlkampf mit einer saloppen SMS, die ungewollt durchsickerte. "... mit den Linken werde ich wenig zu lachen haben", schrieb Renner. "Dass ich ihren Säulenheiligen F(rank) Castorf (von der Volksbühne) nicht verlängert habe, werden die mir nie verzeihen."

Als Nachfolger für Castorf als Intendanten der Volksbühne hatten Müller und Renner den Belgier Chris Dercon bestimmt. Dercon, der als Museumsdirektor das Haus der Kunst in München und zuletzt die Tate Modern in London leitete, wird Frank Castorf 2017 nach 25 Jahren im Amt ablösen.

Theaterneubau im Flughafen Tempelhof

Am Mittwoch wurde nun ein spektakulärer Plan von Dercon publik. Der Architekt Francis Kéré plant einen spektakulären Theaterneubau für die Volksbühne auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof in Berlin. "Ich habe den Auftrag, ein mobiles, temporäres Theater zu entwickeln", sagte er in München bei der Präsentation seiner Werkschau "Francis Kéré. Radically Simple" in der Pinakothek der Moderne.

AFP Architekt Francis Kéré

Die runde, amphitheaterähnliche Bühne, die bis zu 1000 Menschen Platz bieten soll, werde sich künftig in einem Hangar befinden, könne aber auch - genau wie die Flugzeuge - nach draußen fahren.

"Wir wollen den Entwurf für ein Satellitentheater auf Tempelhof von Francis Kéré in einem gemeinsamen Prozess mit allen Beteiligten weiterentwickeln und verwirklichen", sagte Dercon auf Anfrage. "Über die Finanzierung des Entwurfs sind wir mit mehreren Partnern im Gespräch." Das Eröffnungsprogramm für den Flughafen Tempelhof im kommenden Herbst finde aber unabhängig von den Verhandlungen statt. "Diese Initiative markiert ein neues Kapitel in der komplexen und wechselhaften Geschichte des 93-jährigen Flughafens", heißt es in den Informationen zur Münchner Ausstellung.

"Die Warnung ist schon da - Berlin funktioniert nicht", sagte Kéré mit Blick auf die Langzeitbaustelle des Berliner Flughafens Willy Brandt. "Aber mit mir wird es funktionieren." Der Architekt hat in seiner Heimat Burkina Faso Schulen und das Operndorf des 2010 gestorbenen Regisseurs Christoph Schlingensief gebaut. Außerdem plant er den Neubau des Parlamentsgebäudes in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, das im Oktober 2014 während der Revolution in dem Land niederbrannte. Kéré sagte: "Wenn ich etwas mache, dann mache ich es hundertprozentig."