"Kölner Stadt-Anzeiger": Carsten Fiedler wird neuer Chefredakteur

Stühlerücken im Verlagshaus DuMont: Die redaktionelle Leitung der Abonnentenzeitung "Kölner Tages-Anzeiger" wird zukünftig von Carsten Fiedler verantwortet, der bislang die redaktionelle Leitung des ebenfalls in Köln beheimateten Boulevardblatts "Express" innehat.

Fiedler, 46, löst somit den bisherigen "Tages-Anzeiger"-Chefredakteur Peter Pauls, 63, ab, der zum 31. Dezember aus seinem Amt scheiden wird. Wer den frei gewordenen Chefposten beim "Express" übernehmen wird, ließ DuMont vorerst offen.

Zugleich wird vom Verlag darauf hingewiesen, dass beide Blätter zukünftig stärker Synergieeffekte nutzen und gemeinsame Strategien für den digitalen Wandel in der Medienbranche ausarbeiten sollen.

Damit deutet sich an, dass DuMont auch bei seinen Kölner Blättern einen umfassenden Umbau andenkt, so wie er im Mai für die "Berliner Zeitung" angekündigt wurde, die beim Tochterunternehmen Berliner Verlag erscheint. Das Traditionsblatt aus der Hauptstadt soll in Zukunft konsequent digital ausgerichtet werden.