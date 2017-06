Komplexe Welt Wir Einfaltspinsel

Allein der Umstand, dass ich an dieser Stelle Texte schreibe und mich nicht nach jedem noch so schrulligen Gedanken dafür entschuldige, einen Gedanken aufgeschrieben zu haben, also nicht hinter jeder Zeile ein: "Es könnte natürlich auch ganz anders sein und so genau weiß ich es nicht" anfüge, scheint einige Leser regelmäßig in den Wahnsinn zu treiben. Nicht der Umstand, dass ich, ihrer Ansicht nach, Unrecht habe, sondern, dass ich es wage, dieses Unrecht in den öffentlichen Raum zu stellen, macht sie kirre.

Zu jeder steilen These, die, von wem auch immer, irgendwo geäußert wird, gibt es Dutzende, die empört die Intelligenz der Verfasserin, Männer wie immer mitgemeint, anzweifeln. Und ich sage Ihnen: zu Recht. Keiner kann die Welt erklären, unter uns: selbst ich nicht. Unser Verstand ist begrenzt.

Sicher gelingt es immer wieder Einzelnen, Tunnelwissen von hoher Exzellenz zu erwerben. Herr Buterin revolutioniert gerade mit Smart Contract Technology den Finanzmarkt. Frau Ahrend hat das Böse erforscht und ich die Literatur revolutioniert (sind es nicht Sätze wie diese, die Sie so schätzen?). Aber die Wahrheit ist doch: Ich weiß nichts. Sie aber auch nicht. Im guten Fall kennen sich Menschen in ihren Fachgebieten aus. Sie entwickeln Blockchains, Überwachungstrojaner, Urban-Gardening-Flächen, Präzisions Farming, Mittel gegen Krebs und Alzheimer, sie kennen sich in Stoffverarbeitung, Theater oder Sprachen aus oder begnügen sich damit, wie zum Beispiel Amazon, alles aufzukaufen, was nicht schnell genug rennen kann.

Normalität entsteht durch Gewohnheit

Das wäre auch in Ordnung, wenn die Erde nicht so unangenehm vernetzt wäre. Der in China verendete Sack Reis war irgendwann einmal wirklich egal, heute kippt er um, und in London crasht die Börse, die dann Menschen auf den Philippinen obdachlos macht. Es gibt Millionen großartiger Ansätze, eine gerechtere, gesündere, intaktere Welt für die Zukunft zu errichten, doch leider fehlt immer noch der Plan, wie man Regierungen in Zukunft aufbauen sollte, so dass sie funktionieren.

Also machen wir mal alles weiter wie immer. Normalität entsteht durch Gewohnheit. Während große Teile der Erde auf die industrielle Revolution 4.0 zusteuern, befinden sich die Regierungen nicht einmal im 2.0-Modus. Ob die Idee der Totalüberwachung, mit der China gerade beherzt voranschreitet, sich durchsetzt, ob die Demokratie durch Losverfahren gerettet wird? Oder ob Fundamentalisten mit ihrer Idee eines patriarchalen Gottesstaates der große Wurf gelingt?

Es hat für die scheinbare und reale Unruhe auf der Erde viele Ursachen. Eine könnte sein, dass die Menschheit spürt, dass ein Update der Erde ansteht und kein Einzelner in der Lage ist zu begreifen, was das meint. Ob es gelingt, die überholten alten Parameter von links-rechts, Monarchie, Diktatur und überholten Formen der Demokratie zu überwinden und eine moderne, zukunftsorientierte Menschlichkeit zu etablieren, oder ob es auf einen öden Feudalismus hinausläuft.

Große leere Worte aus meinem unzureichenden Kopf. Bei der nächsten Wahl kann man sich zwischen borniert dämlicher Rückschrittlichkeit oder einem Weiterdurchwursteln mit alten Mitteln entscheiden. Vielleicht schaffen es in den folgenden vier Jahren schlaue Menschen, zu denen wir, wie es aussieht, also nicht gehören, ein System zu entwickeln, das den Bewohnern der Welt regional mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten ermöglicht und über Landesgrenzen eine Weltregierung zu denken, die Zusammenhänge erfasst, für die wir zu schlicht sind. Die dann, um zum Anfang zurückzukehren - aus mir bestehen sollte.