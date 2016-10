Verschwörungstheoretiker-Kongress Schwerste Allgemeine Verunsicherung

Die Erde ist schon keine Kugel mehr, da hat die Konferenz noch gar nicht begonnen. Die Erde sei nämlich ungefähr so geformt wie der menschliche Brustkorb, haspelt ein Halbglatzenmann mit Fußbettsandalen in Sitzreihe drei herunter: "Und an den Polen kann man ins Erdinnere, das wissen viele gar nicht."

Als sei er die Hauptfigur in einer dieser Kurzzusammenfassungen, die am Anfang von Sendungen wie "Bauer sucht Frau" hastig die besten Szenen der kommenden Stunde abspulen, damit man auch wirklich dranbleibt, rattert er direkt weiter: Er konzentriere sich gerade vor allem darauf, dass "die" ihn nicht mehr vergiften könnten, damit er überhaupt erst wieder zum klaren Denken käme.

Worüber? Zum Beispiel darüber, wie man in Deutschland das Schuldgeld durch ein Wertgeld ersetzen könnte. Er lese viel, allerdings eigentlich nur noch Cicero und Seneca, ganz weit müsse man heute zurückgehen, die Wahrheit findet man nur noch in der Vergangenheit. Oft blieben ihm auch nur seine Bücher zur Lektüre, weil "die" ihm regelmäßig das Internet abstellten, weil er "zu kritisch" sei. Gerade sei er wieder aus Facebook geschmissen worden, was womöglich etwas damit zu tun haben könnte, dass er da gerade in einem Posting gefragt hatte: "Ist Merkel der bessere Hitler?"

Es gibt diese Leute wirklich, das ist ein Schock

