Jahresquiz 2018 Wie gut kennen Sie sich mit Kunst aus?

Wer Rückschau hält über ein Jahr, das zu Ende geht, fasst es oft über Superlative zusammen - das ist auch in Kunst so. Gab es Skandale? Über welche Persönlichkeiten wurde gesprochen? Welche Kunstwerke und Aktionen waren spektakulär, welche Ausstellungen verzeichneten Rekorde? Das Jahr schrumpft auf die Momente, in denen die Gradmesser der Aufmerksamkeit in den roten Bereich ausschlagen.

Superlative machen Spaß, auch wenn dabei einiges auf der Strecke bleibt, was ebenfalls Aufmerksamkeit verdient hätte. Jetzt geht's nur noch um Knalleffekte! Schließlich geben die vorzüglichen Gesprächsstoff für festliche Dinner und Partys am Jahresende ab.

Was ist nicht alles passiert! Ein Film über einen deutschen Künstler wurde für die Oscars 2019 nominiert. Christo hat wieder eine XXL-Open-Air-Skulptur gefertigt. Eine kunsthistorische Intervention brachte einer Künstlerin den Shitstorm des Jahres. Der Rekord für das teuerste je versteigerte Bild eines lebenden Künstlers wurde gebrochen. Und über Banksys Kunstmarkt-Coup spricht man bis heute.

Wie gut kennen Sie die Highlights des Kunstjahres 2018? Testen Sie ihr Wissen über die wichtigsten Personen, Werke und Ereignisse!