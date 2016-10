Lead-Awards Das Foto des Jahres ist gewählt

Es geht um das Beste, was in den letzten zwölf Monaten in Deutschland publiziert wurde: Seit 1993 prämiert die Jury der Lead Academy Fotoserien, Magazinstrecken, Zeitungsbeiträge, Werbekampagnen und Websites.

In der Hauptkategorie "Zeitschriften" wurde das Magazin der "Süddeutschen Zeitung" als "Lead-Magazin des Jahres" gekürt. Mit insgesamt vier ersten Plätzen führt das "SZ Magazin" das Ranking der Goldmedaillen-Gewinner der diesjährigen Lead Awards an.

Als Newcomermagazin wurde das von Theresia Enzensberger, der Tochter von Hans Magnus Enzensberger, herausgegebene "Block" geehrt, das nur gedruckt wird, wenn vorab 1300 Käufer eine Subskription der jeweiligen Ausgabe bestellt haben.

Im Zeitungsbereich ging der Hauptpreis an die "B.Z.". Das Berliner Blatt habe "den Boulevardjournalismus neu definiert, indem sie Breitenwirksamkeit, Ernsthaftigkeit und Anspruch verbindet" urteilt die Jury.

Das Webmagazin des Jahres ist nach Ansicht der Jury "FAZ.net". Für "bento", das junge Angebot aus der SPIEGEL ONLINE GmbH, gab es in dieser Kategorie die Bronzemedaille.

Über das Foto des Jahres herrschte Einigkeit zwischen der Fachjury und dem Publikum, das auch bei SPIEGEL ONLINE über seinen Favoriten abstimmen konnte: Das herausragende Bild im relevanten Zeitraum war in "Focus" Nr. 37/2015, SPIEGEL Nr. 37/2015 und "Stern" Nr. 38/2015 erschienen und stammt von der Fotojournalistin Nilüfer Demir: Es handelt sich um das berührende Bild des toten Flüchtlingsjungen Alan am Strand von Bodrum in der Türkei.

Sämtliche Nominierten und Preisträger werden noch bis zum 30. Oktober in der Ausstellung "Visual Leader 2016" in den Hamburger Deichtorhallen/Haus der Fotografie der Öffentlichkeit präsentiert.