Lead-Awards-Abstimmung Wählen Sie Ihr Foto des Jahres

Es geht um das Beste, was in den letzten zwölf Monaten in Deutschland publiziert wurde: Seit 1993 prämiert die Jury der Lead Academy Fotoserien, Magazinstrecken, Zeitungsbeiträge, Werbekampagnen und Websites. Und in der Fotokategorie darf das Publikum mitentscheiden: Wählen Sie aus 50 nominierten Arbeiten das Foto des Jahres aus.

Die Auswahl ist vielfältig: Ein Schwerpunkt liegt auf Reportagefotos aus den Krisengebieten der Welt. Einen Kontrapunkt dazu bilden Bilder, die sich still, aber dennoch intensiv mit privaten Momenten befassen.

Alle nominierten Werke werden im Haus der Photographie in Hamburg präsentiert, in der Ausstellung "Visual Leader 2016", die noch bis zum 30. Oktober läuft. Die Preisträger der Lead Awards werden am 10. Oktober bekannt gegeben.

Helfen Sie mit, die Sieger in der Publikumskategorie zu finden. Hier die nominierten Fotografien, vergeben Sie bis zu fünf Sterne pro Bild. Zusätzliche Informationen zu der jeweiligen Aufnahme finden Sie beim Klick auf das "i"-Symbol.