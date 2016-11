Trauer um Leonard Cohen Zehn Songs für die Ewigkeit

"I'm ready, My Lord" - Trauer um Leonard Cohen. Der kanadische Sänger und Songschreiber ist im Alter von 82 Jahren gestorben. In den letzten Jahren vor seinem Tod wuchs die Popularität des Dichters noch einmal, sein letztes Album "You Want It Darker" erhielt beste Kritiken. Wir haben zehn Leonard-Cohen-Songs für die Ewigkeit zusammengestellt.

1)"Suzanne" (1967)

2) "Bird On The Wire" (1969)

3) "Famous Blue Raincoat" (1971)

4) "Lover Lover Lover" (1974)

5) "Hallelujah" (1984)

6) "I'm Your Man" (1988)

7) "You Want It Darker" (2016)

8) "First We Take Manhattan" (1988)

9) "So Long, Marianne" (1967)

10) "Chelsea Hotel #2" (1974)