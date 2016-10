Aus der SPON-Redaktion Unsere Lieblingstexte der Woche

Michelle Obama "entfaltet in ihren letzten Wochen im Job eine Strahlkraft wie ein warmer Bullerofen, an dem sich Amerika nur allzu gern die klamme Seele wärmt", schreibt Kollegin Patricia Dreyer. Ihr Porträt über die First Lady ist aber mehr als eine Momentaufnahme. Es erzählt die Geschichte einer Frau, die manche enttäuscht aber viele inspiriert hat - und sich nun ihre Zukunft aussuchen kann. (kev)

Bob Dylan kriegt den Literaturnobelpreis. Und viele fragen sich: Was kommt als nächstes - ein Grammy für Haruki Murakami? Dass der Musiker für seine Songtexte völlig zu Recht die höchste Schriftstellerwürde verdient hat, beweist diese Compilation. (cst)

Der Dauerärger mit den Piloten bei der Lufthansa, die hohen Verluste bei Air Berlin, die vielen Krankmeldungen bei TuiFly - das Gefühl, dass es mit der einst glanzvollen deutschen Luftfahrt abwärtsgeht, wird man nicht los. Diese Analyse erklärt anschaulich, warum das mehr als ein Gefühl ist. (yes)

Kinder erben ihre Intelligenz von der Mutter - diese These lief in den sozialen Netzwerken hoch und runter, stimmt aber nicht. Nina Weber erklärt, was hinter der Vermutung steckt - und was die Wissenschaft dazu sagt. Perfektes Hintergrundwissen also, spätestens für das nächste Familienfest. (che)

Sergej Evljuskin war Kapitän der DFB-Jugendauswahl. Seine Mitspieler von einst sind heute Weltmeister, aber über Evljuskin wollen sie nicht mehr sprechen. Die Geschichte seines Scheiterns erzählen andere und er selbst - in ehrlichen Worten. (cst)