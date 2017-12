Kunstauszeichnung Lubaina Himid gewinnt renommierten Turner-Preis

Eine Jury hat die aus Sansibar stammende Künstlerin Lubaina Himid mit dem renommierten Turner-Preis ausgezeichnet. Mit 63 Jahren ist sie die älteste Künstlerin, die bislang die Auszeichnung bekommen hat, sie ist auch die erste schwarze Frau. In ihren Gemälden, Grafiken und Installationen widmet sich Himid dem Einfluss schwarzer Einwanderer auf die westliche Kultur. Der "Daily Telegraph" hatte sie noch im Februar als "die nicht genügend gewertschätzte Heldin schwarzer britischer Kunst" bezeichnet.

Himid wurde 2010 mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet und lehrt moderne Kunst an der Universität von Central Lancashire. Sie war nun für Ausstellungen in Bristol und Oxford nominiert. In Bristol stellte sie hundert Cut-outs bunter Figuren aus, die alle aus Afrika nach Europa entführte Sklaven aus dem 17. Jahrhundert darstellen (mehr zu Himids Biografie und ihrem Werk lesen Sie hier).

Der Turner-Preis ist die wichtigste britische Auszeichnung für moderne Kunst. Benannt ist er nach dem englischen Maler William Turner (1775-1851) und wurde erstmals 1984 vergeben. Es werden nur Künstler nominiert, die aus Großbritannien stammen oder dort leben und arbeiten. Gewinner bekommen ein Preisgeld von 25.000 Pfund, umgerechnet also etwa 28.000 Euro. Die Auszeichnung hat unter anderem die Karrieren von Damien Hirst oder Chris Ofili befeuert, die in der Kunstbranche als "Young British Artists" bekannt wurden.

Zu den vier Nominierten gehörte in diesem Jahr auch die in Stuttgart geborene Andrea Büttner. Bislang wurden erst zwei Deutsche mit dem Turner-Preis geehrt: der Fotograf Wolfgang Tillmans (2000) und die Malerin Tomma Abts (2006).