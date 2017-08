Umgang mit Lügen "Einem Politiker nichts glauben? Genauso naiv!"

SPIEGEL ONLINE: Frau Stangneth, Sie haben ein Buch über Lügen geschrieben. Ist der simple Appell "Du sollst nicht lügen" nicht überzeugend genug?

Stangneth: Offensichtlich nicht. Wir verurteilen seit Tausenden Jahren die Lüge, und trotzdem ist sie alltäglich. Moral ist aber keine Abkürzung zum Wissen. Wenn wir zum Beispiel über Genetik diskutieren, haben wir einen ziemlich genauen Begriff, was mit Gentechnik gemeint ist. Aber wissen wir wirklich, was mit "Lüge" gemeint ist?

SPIEGEL ONLINE: Was denn?

Stangneth: Lügen ist der Versuch, unbemerkt Einfluss auf das Handeln eines anderen Menschen zu nehmen. Der Lügner will ja nicht nur mein Denken verändern. Das interessiert ihn nur soweit, als es die Grundlage ist, auf der ich zu handeln bereit bin. Lügen ist das dafür taugliche Werkzeug. Man übersieht es schnell, aber es gibt einen Unterschied zwischen der menschlichen Fähigkeit, die Unwahrheit zu vermitteln, und der Lüge, die ein Teil der Welt ist. Lügen ist immer eine Handlung. Ob auch eine Lüge daraus wird, ist eine andere Frage.

SPIEGEL ONLINE: Sie beschreiben die Lüge in Ihrem Buch als Ergebnis eines Dialogs.

Stangneth: Ein einzelner Mensch kann zwar lügen - aber nicht bestimmen, dass daraus auch eine Lüge wird. Ohne den Zuhörer, ohne den Gläubigen geht das nicht. Der Lügner macht nur ein Angebot. Nur durch den, der es auch annimmt, entsteht die Lüge.

SPIEGEL ONLINE: Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz hat behauptet*, es hätte während des G20-Gipfels keine Polizeigewalt gegeben, während bereits Szenen der Gewalt von Polizisten in den sozialen Netzwerke kursierten.* Warum entfaltet so eine Mitteilung trotzdem Wirkung?

Stangneth: Wenn jemand etwas sagt, das nicht den Tatsachen entspricht, gibt es zwei Möglichkeiten: Er trifft auf Menschen, die es besser wissen, also in Ihrem Beispiel diejenigen, die dabei waren. Seine Botschaft kann aber auch andere erreichen, die außerdem nicht noch einmal kritisch nachfragen. Im ersten Fall haben Sie ein Lügen, das scheitert. Im zweiten Fall haben Sie ein erfolgreiches Lügen, das tatsächlich zu einer Lüge führt.

SPIEGEL ONLINE: Kann ausdauernde Skepsis vor dem Belogenwerden schützen?

Stangneth: Es mag Leute geben, die einem Politiker lieber gar nichts glauben. Zu denken, dass das vor Lügen schützt, ist aber genauso naiv. Denn wie würden Sie jemanden belügen, der Ihnen nichts glaubt? Richtig, Sie würden ihm die Wahrheit sagen. Letztlich hilft nur, sich auf die Sachen zu konzentrieren, Wissen zu suchen. Die Frage ist schlicht: Gab es Polizeigewalt oder nicht?

SPIEGEL ONLINE: Ist der Belogene mitverantwortlich für die Lüge?

Stangneth: Unvermeidlich ja. Das hören wir nicht gern. Doch man wird nicht Opfer einer Lüge, so wie man das Opfer eines Mordes werden kann, nämlich indem man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Der Belogene hat etwas mit der Lüge zu tun. Mal abgesehen davon, dass man sich auch bloß als Opfer eines Lügners ausgeben kann. Weil jemand, der belogen wurde, gewöhnlich auf Nachsicht rechnen kann, reicht ein herbeigezauberter Lügner oft genug als Entschuldigung für den Schwachsinn, der sich so reden lässt: Wenn ich erzählen möchte, dass Afrikaner ständig blonde Frauen vergewaltigen, bin ich angreifbar. Wenn ich aber behaupte, das in irgendeiner Zeitung gelesen zu haben, gelte ich eben als naiv.

SPIEGEL ONLINE: Haben Lügner es in der heutigen Medienlandschaft leichter als früher - weil im Internet jeder einfach Unwahrheiten in den Diskurs einspeisen kann?

Stangneth: Im Gegenteil. Der Zugang zu Wissen und Information war nie leichter als heute. Das Problem ist nicht mangelnde Information, auch wenn diese Vorstellung uns Aufklärern sehr gut gefällt, egal ob wir nun Wissenschaftler oder Journalisten sind. Menschen wissen heute sehr genau, wie man an Wahrheit herankommt: Wer sich ein Auto oder ein Handy kaufen will, nimmt es an wissenschaftlicher Akribie mit jedem Forscher auf. Über zweihundert Jahre Erfahrung haben ein Ausmaß an Kritikfähigkeit hervorgebracht, das sich Immanuel Kant bestimmt nicht erträumen konnte. Für das 18. Jahrhundert war Mündigkeit ein pädagogisches Programm. Heute ist es die Grundlage unserer Verfassungen. Die andere Seite dieses Wissens ist, dass Menschen heute geschickt hin- und herschalten können - zwischen der Lust, sich des eigenen Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen, und der Behauptung, man würde ständig belogen.

SPIEGEL ONLINE: Für Sie setzt die Lüge ein klares Bewusstsein voraus. Gibt es nicht auch Fälle, in denen das Lügen sich in Autosuggestion verwandelt und der Lügner tatsächlich anfängt zu glauben, was er erzählt?

Stangneth: Das hätten wir gern. Aber nur, weil ein erfolgreicher Lügner immer auch selber in der Welt leben muss, die er mit seinem Lügen prägte, vergisst er ja nicht seinen Anteil daran. Wenn jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, einen anderen erschlägt und hinterher behauptet, irgendwo gelesen zu haben, dass man das darf, sobald der eine andere Hautfarbe hat, bleibt er dennoch verantwortlich für seine Tat - ebenso wie für seine Überzeugung. Aufklärung bedeutet, keine Ausreden mehr gelten zu lassen; auch nicht die eigenen.