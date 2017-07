"Tatort"-Kommissarin Maria Furtwängler "Bis heute habe ich diesen Komplex"

Dieter Mayr/DER SPIEGEL Maria Furtwängler

Furtwängler, 50, ermittelt seit 2002 als Charlotte Lindholm für den "Tatort" in Hannover; ihre Mutter Kathrin Ackermann spielt die Mutter der Kommissarin. Bekannt wurde Furtwängler durch die ARD-Serie "Die glückliche Familie", die sie neben dem Medizinstudium drehte. Seit 1991 ist sie mit Verleger Hubert Burda, 77, verheiratet. Kommende Woche stellt sie gemeinsam mit den Sendern ARD, ZDF, RTL und ProSieben eine Studie vor, die sich mit dem Frauenbild im deutschen Film und Fernsehen beschäftigt. Zum Gespräch in München kommt sie mit einem Satz, den Frauen sich oft verkneifen: "Boah, ich habe unheimlich Hunger."

SPIEGEL: Frau Furtwängler, Ihre Großmutter hatte die Angewohnheit, Essen abhängig vom Geschlecht zu verteilen: große Fleischstücke für die männlichen Familienmitglieder, kleine für die weiblichen. Fühlten Sie sich diskriminiert?

Furtwängler: Ich habe es als Eigenheit meiner Großmutter akzeptiert. Sie hatte zwei ihrer fünf Söhne im Krieg verloren, im Umgang mit den überlebenden galt für sie das archaische Gebot: Ich muss meine Söhne durchbringen. Das war ihr Selbstverständnis, auch später noch, wenn die Schwiegertöchter und wir Enkel dabeisaßen. Als Erste bekamen die Söhne, und immer das Doppelte. Wollten wir uns etwas nehmen, sagte sie streng: Nein, das ist für Eckischätzchen. Und das ist für Bannischätzchen. Meine Mutter, eine der Schwiegertöchter, hat das immer als Affenliebe bezeichnet. Bei uns zu Hause hat es das nicht gegeben.

SPIEGEL: War Ihre Mutter emanzipiert?

Furtwängler: Sie ist eine starke Frau und hat von jeher sehr emanzipiert geredet, das schon. So war sie der Meinung, dass die erste Liebe nicht gleich die richtige sein muss. Eine Frau, sagte sie, solle sich ruhig ausprobieren. Aber sobald bei ihr ein Mann um die Ecke kommt, rutscht ihre Stimme eine Oktave höher: Was soll ich kochen? Was kann ich dir bringen? Das ist, glaube ich, generationstypisch.

