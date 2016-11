Expansionspläne Le Pen würde mit "Breitbart News" zusammenarbeiten

Die rechtsextreme französische Politikerin Marion Maréchal-Le Pen kann sich eine Zusammenarbeit mit der ultrakonservativen US-Website "Breitbart News" vorstellen. Sollte "Breitbart" nach Frankreich expandieren, wäre sie "glücklich" über eine Zusammenarbeit, sagte die Nichte von Front-National-Chefin Marine Le Pen in Moskau der Nachrichtenagentur AFP.

"Breitbart News", das mit einem Anti-Einwanderer-Kurs vor allem weiße, rechtskonservative Leser anzieht, will nach eigenen Angaben vor den Wahlen im kommenden Jahr nach Deutschland und Frankreich expandieren. Ableger der umstrittenen Nachrichtenseite gibt es bereits in London und Jerusalem.

Bereits im Juli kündigte der damalige "Breitbart"-Chef Stephen Bannon - Donald Trumps künftiger Chefstratege im Weißen Haus - in einem Interview an, ein "Breitbart Paris" oder "Breitbart Frankreich" gründen zu wollen. Die 26-jährige Maréchal-Le Pen lobte er dabei als "aufsteigenden Stern" der französischen Politik.

Gegenüber AFP sagte Maréchal-Le Pen, es gebe "keinen direkten Kontakt" zu Bannon. Zwischen dem Front National und Trumps Team gebe es jedoch seit einiger Zeit "kleine Kontakte".

Maréchal-Le Pens Tante Marine Le Pen hat bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im Frühjahr 2017 beste Chancen, in die zweite Runde einzuziehen. Umfragen zufolge wäre sie in der Stichwahl aber nahezu chancenlos.