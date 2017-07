Marshall McLuhan Medien-Visionär und Pop-Intellektueller

"Das Medium ist die Botschaft". Das ist die berühmteste These von Marshall McLuhan, dem Medientheoretiker und schillernden Pop-Intellektuellen der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Der Kanadier erfand zudem den Begriff "globales Dorf" und sah das Internet voraus. Laut McLuhan sind Medien mehr als Zeitung, Radio und Fernsehen, sie sind "Ausweitungen unserer Körperorgane und unseres Nervensystems".

Sein wichtigstes Werk war "Understanding Media", das er 1964 veröffentlichte. Darin formulierte er auch seine berühmte These "the medium is the message". Für McLuhan hat "der Inhalt eines bestimmten Mediums ungefähr so viel Bedeutung wie die Aufschrift auf der Kapsel einer Atombombe". Womit er eine neue Disziplin begründete: "Medienwissenschaft, die etwas taugt, beschäftigt sich nicht mit dem Inhalt der Medien, sondern mit den Medien selbst und der gesamten kulturellen Umgebung, in der sie aktiv werden."

Google

Zwei Jahre zuvor hatte er bereits in "Die Gutenberg-Galaxis" über das "globale Dorf" geschrieben. Mit den damals recht neuen Medien Fernsehen, Radio und Telefon, die Bilder und Töne aus aller Welt in das Erleben jedes Einzelnen bringen konnte, hoffte McLuhan auf eine ganzheitliche Kultur der Nähe. Das "global village".

Damit sah er bereits die globale Vernetzung vorher, die das Internet brachte. Das Web selbst war jedoch nicht Teil von McLuhans Theorien, er hatte auf das Fernsehen als Leitmedium gesetzt. Aber: Er basierte das globale Dorf auf einer - wie er sagte - elektrischen Vernetzung.

Am Freitag wäre McLuhan, der 1980 starb, 106 Jahre alt geworden. Deshalb ehrt ihn Google mit einem Doodle. Auf ihnen ist zu sehen, wie McLuhan die Geschichte der Menschheit sah. Sie teilt sich für ihn in vier Phasen auf: Das Akustik-Zeitalter, das Dichter-Zeitalter, das Print-Zeitalter und das Elektronik-Zeitalter.