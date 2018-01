Matt Damon Wie Hollywoods Musterknabe zum Buhmann wurde

Es ist der letzte Augusttag in Venedig, Matt Damon sitzt in einer Suite des Hotels Excelsior auf dem Lido und spricht über seinen Film "Downsizing". Die Politsatire des Regisseurs Alexander Payne hat gerade das Festival von Venedig eröffnet, sie wurde von den Zuschauern und auch von vielen Kritikern gefeiert, und Matt Damon hat prächtige Laune.

"Mein Regisseur sagt, ich würde den Menschen das Gefühl vermitteln, nie etwas anderes sein zu wollen als ein absolut durchschnittlicher Mann", berichtet er. "Ich glaube, er hat recht damit. Es ist für mich okay, so auszusehen und mich so zu benehmen wie ein gewöhnlicher Mensch. Genau das hat mir die besten Rollen verschafft. Ich bin kein Typ, der sich in jedem Film zuallererst darum bemühen muss, dass die Zuschauer vergessen, wie verdammt gut er aussieht. Warum sollte ich mich darüber beschweren?"

Einige Fragen später behauptet Matt Damon: "Ich habe mir in meiner Karriere so viel Gelassenheit erarbeitet, dass es mich nicht kratzt, wenn Kritiker plötzlich etwas an mir auszusetzen haben - ich trage eine Rüstung, an der die Schüsse abprallen."

Anfang Oktober werden die Vorwürfe gegen den Produzenten Harvey Weinstein bekannt. Er wird beschuldigt, über viele Jahre hinweg zahlreiche Frauen sexuell belästigt zu haben. Zu den Enthüllungsgeschichten über Weinstein in den Medien werden oft Bilder präsentiert, auf denen er die Schauspieler Matt Damon und Ben Affleck umarmt: die Beglaubigung einer Männerfreundschaft offensichtlich. Am 8. Oktober erhebt Sharon Waxman, eine Journalistin, die als Reporterin für die "New York Times" gearbeitet hat, den Vorwurf, Matt Damon habe im Jahr 2004 durch einen Telefonanruf das Erscheinen einer Enthüllungsstory über Weinstein in der "New York Times" verhindert.

