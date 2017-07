Debattenton in Zeitungen Rau ist die erste Bürgerpflicht

Zum Autor Jost Kaiser, Jahrgang 1969, ist freier Journalist und Autor für diverse Medien.

Die Bundesrepublik als nur mit ein bisschen Kosmetik übertünchtes Nazi-Land zu diffamieren, als Gebilde, das seine braune Ideengeschichte nicht los wird, war lange Zeit das Metier von Linksextremisten. Von der RAF zum Beispiel. Längst ist es zum Beispiel in einem Verlagshaus angekommen, das sich, klar antikommunistisch ausgerichtet, einst als - durchaus derb vorgehender - Kämpfer für die liberale Grundordnung positioniert hatte.

Jacques Schuster schreibt in der "Welt" unter der Überschrift "Mit unserer Meinungsfreiheit ist es nicht weit her": "Trotz allem Stolz auf den Individualismus, auf die Vielfalt der Gesellschaft, auf Multikulti scheint sich selbst der progressivste Deutsche im tiefsten Innern nach der Volksgemeinschaft zu sehnen, nur dass sie dieses Mal nicht rassisch definiert ist, sondern ihr Ideal in der geistigen Einheit sucht."

Deutschland, Nazi-Land? Die Bundesrepublik als ein Staat, in dem die Meinungsfreiheit nicht mehr garantiert ist?

Begründet wird das mit der Kritik, die einst an Sarrazin und seinen - gelinde gesagt umstrittenen - Thesen geübt wurde. Und mit den Vorgängen rund um das Buch "Finis Germania", das, als klar völkisch-antisemitisch ausgerichtetes Werk, erst auf der "NDR-Bestenliste" auftauchte, um dann, nach Protesten der Juroren, von dieser wieder zu verschwinden. "Die halbe Republik schrie nicht nur auf, sie nahm gleich alle Juroren in Sippenhaft" schreibt Schuster, wieder einen Nazi-Vergleich heranziehend, über einen Vorgang, den man nur schwer mitbekommen hat, wenn man nicht am Kulturbetrieb stark interessiert ist. Die "halbe Republik"? "Sippenhaft"?

Merkel, eine Art Honecker?

Henryk M. Broder, ebenfalls N24/Welt, sah sich angesichts der G20-Krawalle wiederum an den 40. Jahrestag der DDR erinnert, speziell an die "Ignoranz der Nomenklatura", die er im Hamburg des Jahres 2017 in der Elphi, verortet, so wie sie 1989 im Palast der Republik saß. Merkel, eine Art Honecker? Letztes Jahr wollte der Publizist übrigens das Nazi-Wort "Volksverräter" für bundesdeutsche Politiker rehabilitieren, jetzt attestierte er linken Brandstiftern einen "fantastischen Job".

Und Matthias Matussek erzählt in der "Zeit" in einem unendlich langen Text seine Lebensgeschichte als tollen Entwicklungsroman, der notwendigerweise von links (Mao) nach rechts (Identitäre Bewegung) führen musste. Denn, sagt Matussek, das freie Wort werde gefährdet durch ein "Klima der Verdächtigungen" und "Sprachregelungen". Danach zitiert er auch noch Orwell. Die Bundesrepublik 2017 - leben wir in Wahrheit im Roman "1984"?

All das schreibt der angeblich marginalisierte, ja von düsteren Meinungsdiktatoren unterdrückte Mann in der wichtigsten Wochenzeitung Deutschlands. Und er bekommt nicht weniger als 52.000 Anschläge dafür. So geht Einschränkung der Meinungsfreiheit heute.

Man könnte weitere zahlreiche Beispiele aus letzter Zeit nennen. Erschienen in bürgerlichen Blättern.

Woher kommt das alles, wie gelangt man zu diesen Einschätzungen, in einem Land, das die meisten - ob hoch-, halb- oder unpolitisiert - wohl im täglichen Leben als ziemlich frei empfinden? In dem jeder alles sagen, aber eben mit Widerrede rechnen muss?

Was ist dran an diffusen "Sprachregelungen"?

Die Antwort ist, das alles findet statt, gerade weil es so frei ist. Es fehlt wohl vielen, speziell den biografisch beschädigten ehemaligen Linken wie Broder oder Matussek, eventuell auch dem Mitglied der 68er-Nachfolgeorganisation der "Grünen" Boris Palmer, der Krawall, der Spaß, der Kampf.

Wer mit den Parolen "Nieder mit...", "Gegen..." oder "Der Kampf geht weiter" seine schönsten Jahre verbracht hat, der langweilt sich, wenn der Kampf nicht weitergeht. Jedenfalls nicht gegen "Die da oben". Die waren schon in den Sechzigern und Siebzigern demokratisch legitimiert. Und jetzt sind sie es immer noch. Aber "der Kampf" muss eben weitergehen. Gegen was auch immer.

Vielleicht ist das alles ja auch Beleg für Freuds These vom "Unbehagen in der Kultur", von dem offensichtlich auch ein zunehmend größeres Publikum erfasst ist.

Ist aber was dran an den Thesen von diffusen "Sprachregelungen", die, erdacht von einer düsteren Meinungsmacht, freiheitsliebenden Menschen das Leben sauer macht? Ist etwas dran an dem Vorwurf, wer was gegen Flüchtlinge sage, werde als "Rassist" beschimpft, wie kürzlich wieder mal der ewige Dauer-Dissident Boris Palmer, eine Art Möllemann der Grünen, behauptete?

Selbstverständlich: Ja. Nur - die Autoren verwechseln die Mini-Soziotope, in denen sowas weiterhin stattfinden mag, in Teilen der Grünen und der Linken oder in bestimmten Universitätsmilieus, bewusst oder unbewusst mit der Mehrheitsgesellschaft, die in Deutschland weiterhin vor allem aus einer unaufgeregten Mitte besteht, solide und ein bisschen langweilig.

Der Kampf geht erst los

So entstehen, ausgerechnet in einer Zeit, in der Trump und Putin tatsächlich die Idee von Wahrheit an sich angreifen, ausgerechnet in der Bundesrepublik fiktionale Diskussionen - Diskussionen ohne Objekt, die umso heftiger geführt werden. Die inflationär aufkommenden Vergleiche sind so absurd, so offensichtlich Lüge, dass es eigentlich sinnlos ist, dagegen anzugehen. Es gibt keine Meinungsdiktatur. Die Bundesrepublik ist nicht die DDR, nicht das vierte Reich.

Die Ironie der Geschichte: Die unablässigen Attacken haben längst eine Gegenpolitisierung der Mitte ausgelöst. Seit einiger Zeit etwa sieht man die "Pulse of Europe"-Bewegung wie einst die 68er mit wehenden Fahnen durch die Straßen ziehen.

Natürlich halten Broder, Matussek und all die anderen die EU für die Zentrale der angeblichen Meinungsdiktatur. EU- und Bundesrepublik-Schmähungen sind enge Verwandte. Vielleicht denken die neuen Demonstranten längst: Danke Broder, danke Matussek, danke Demokratie-Diffamierer. Danke für die Geburtshilfe.

Also: Nieder mit der Diktatur-These, Gegen Nazi-Vergleiche!

Der Kampf geht erst los.