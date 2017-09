Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei Wir müssen trotzig bleiben

Über den Journalismus wird viel Pathetisches gesagt, oft genug ist das übertrieben. Wahr aber ist, dass eine plurale Gesellschaft den Journalismus braucht. Eine Instanz, die Missstände aufdeckt, die Fehlentwicklungen anprangert, die verschiedene Perspektiven formuliert und Angebote macht. Geschichten, Kommentare, Analysen sind Angebote: sich zu informieren, sich mit Haltungen auseinanderzusetzen - solchen, die der eigenen Meinung entsprechen. Und solchen, die einem nicht passen. Die einen ärgern. Die man falsch findet. Vielleicht sogar verwerflich.

Die Demokratie hat etwas Trotziges. Dieser Trotz ist ihre Stärke. Es ist ein solides: "Ja, und?" gegenüber anderen Meinungen und Ansichten. Die Demokratie kann den Widerspruch aushalten. Mehr noch: Sie fordert ihn ein. Wahlen bedeuten nichts anderes: Es gibt verschiedene Ansichten darüber, was richtig ist und was falsch. Die Grenzen finden sich in den Gesetzen, sie werden exekutiert durch unabhängige Gerichte. Die Demokratie sichert den Frieden, indem sie Toleranz ermöglicht. Durch freie Meinungsäußerungen und eine freie Presse.

Die Demokratie ist unangenehm, sie ruft uns zu: "Ihr müsst andere Meinungen aushalten." Denn es gibt etwas, das größer ist als unsere eigene Kränkbarkeit. Was aber sagt es aus über die politische Elite eines Landes, wenn die abweichende politische Meinung anderer als scheinbar größte Gefahr angesehen und verfolgt wird? Wenn man versucht, den Widerspruch und die Kritik zu eliminieren, indem man diejenigen, die sie äußern, wegsperrt, in den Kerker wirft? Gerade so, als könne man mit ihnen auch die Kritik verstummen lassen.

Eine Politik, die ihre Kritiker als größtes Übel ansieht, hat die Maßstäbe verloren. Sie verfolgt kein größeres, kein hehres Ziel. Das einzige Ziel ist der eigene Machterhalt. Doch diese Macht ist hohl, wenn sie nicht dem Wohl aller dient.

Es gibt mehr als eine Wahrheit

Seit 200 Tagen sitzt Deniz Yücel in Haft. Ohne Anklage. Ohne Verfahren. Terrorpropaganda wirft man ihm, wie so vielen anderen kritischen Journalisten, vor. Das sagt viel aus über Recep Tayyip Erdogan, über die politische Verfasstheit der Türkei. Und über ihr Verhältnis zu Deutschland. Mit der Inhaftierung Yücels und Mesale Tolus und Peter Stedtners zeigt die türkische Führung dem deutschen Rechtsstaat den Mittelfinger. Die Inhaftierten - nicht nur die deutschen - werden von der Politik instrumentalisiert. "Journalismus, der Wahrheit und Differenzierung sucht, ist in den Augen der Erdogan-Regierung ein Verbrechen geworden", schreibt der Schriftsteller Dogan Akhanli an diesem Donnerstag in einem Gastbeitrag auf SPIEGEL ONLINE. Der Vater von Mesale Tolu sagt: "Erdogan hat meine Tochter als Geisel genommen."

Deniz Yücel darf einmal in der Woche für eine Stunde auf den Sportplatz des Gefängnisses, in jeder zweiten Woche darf er zehn Minuten telefonieren, erzählt seine Frau Dilek Mayatürk-Yücel im Interview. Der Rest: Isolation. Verdammnis hätte das früher im Märchen geheißen. Was das bedeutet, ist unermesslich, wenn man in Freiheit lebt. Wenn der Alltag die eigenen Rhythmen bestimmt und die Wahrnehmung. Seit Deniz Yücel inhaftiert worden ist, ist der Kanzlerkandidat Martin Schulz die Achterbahn des Erfolgs gefahren. Erst ging es hoch hinaus, nun stehen die Chancen bescheiden. Helmut Kohl ist gestorben, Macron gewählt worden und Nordkorea hat Raketen gezündet. Die Welt ist eine andere, als sie es am 14. Februar war. Jeder von uns hat in der Zeit unzählige Gespräche geführt, schöne, bittere. Yücel und den anderen Inhaftierten wird das verwehrt. Weil sich eine Regierung anmaßt zu entscheiden, dass nicht wahr sein darf, was ihr nicht passt.

Menschen gewöhnen sich an Irrsinn. An den nächsten Deutschen, der in der Türkei in Haft sitzt. An den nächsten Intellektuellen, der verfolgt wird. Unsere Anpassungsfähigkeit lässt uns viel aushalten. Abstumpfen dürfen wir nicht. Nicht Erdogan darf die Norm prägen. Wir müssen trotzig bleiben.

SPIEGEL ONLINE veröffentlicht an diesem Donnerstag Beiträge, die sich mit der Situation in der Türkei beschäftigen - für die Meinungsfreiheit.