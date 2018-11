Menschenrechte Sogar das Erreichte ist in Gefahr

Zur Person Claus Kleber, Jahrgang 1955, moderiert seit 2003 das heute journal im ZDF. Er ist promovierter Jurist und war von 1986 bis 2002 Hörfunk- und Fernsehkorrespondent der ARD in den USA und in London.

Plötzlich kommen sie von allen Seiten, die Erdogans und Orbans, Salvinis, Trumps und Mini-Trumps - von Brasilien über Europa bis in ferne Regionen Asiens. Ihre Motive und ihre Geschichten sind verschieden, ihr Handlungsmuster fast einheitlich:

Sie suchen sich im eigenen Volk Minderheiten, Gruppen, die sie ausgrenzen und gegen die sie eine Mehrheit in Stellung bringen können. Es geht dabei vor allem darum, feindselige Emotionen zu schüren. Angst ist in den Augen der neuen Despoten ein stärkerer Antrieb als Hoffnung. Wenn sie den richtigen Nerv treffen und gewissenlos genug sind, können sie damit Wahlen gewinnen - ohne je gezeigt zu haben, dass sie einen besseren Plan für die Zukunft wissen.

Sind sie erst einmal an der Macht, beginnt unverzüglich die Phase der Absicherung. Die Kontrollmechanismen eines freiheitlichen Systems werden ausgeschaltet oder unterwandert. Die Justiz wird mit eigenen Parteigängern durchsetzt, die Unabhängigkeit der Gerichte (wenn möglich, auf unauffällig bürokratischem Weg) aufgelöst. Dann bleibt nur noch, die unabhängige Presse zu erledigen. Auch das funktioniert mehr oder minder erfolgreich mit Unterwanderung und Druck auf private Medienkonzerne, Infiltration der öffentlich-rechtlichen dort, wo es sie noch gibt.

Donald Trump hat bewiesen, wie viel sich allein mit unablässiger "Fake News"-Brüllerei erreichen lässt. Mit einem Volk, das nichts mehr glaubt, können die Herrschenden tun, was sie wollen (Hannah Ahrendt). Und brauchen am Ende nicht einmal mehr einen Wahlgang zu fürchten.

Fast 70 Jahre lang hat die Menschheit glauben dürfen, dass der Trend der Geschichte gegen solche Machenschaften geht. Der Grundstein dazu wurde vor 70 Jahren gelegt, unmittelbar nach dem Ende des Mordens in Holocaust und Zweitem Weltkrieg - mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948.

Dem Jahrestag dieser großartigen Vision kann man heute mit einer historischen Würdigung nicht gerecht werden. Das Thema fordert eine aktuelle, kritische Bestandsaufnahme. Der Fortschritt, der trotz vieler Rückschläge 70 Jahre lang unaufhaltsam schien, scheint gestoppt. Sogar das Erreichte ist in Gefahr. Die individuellen Menschenrechte, Basis freier, demokratischer Gesellschaften, drohen zerrieben zu werden zwischen dem Eifer der neuen Despoten und der Gleichgültigkeit der Glücklichen.

"Unantastbar", unsere Menschenrechte-Dokumentation, soll eine Bestandsaufnahme sein und ein Aufruf zum Engagement. Sie soll die Gefahren nicht verschweigen, aber vor allem die Menschen feiern, die sich in Redaktionsstuben, Flüchtlingslagern, in medizinischen Einsätzen in den Höllenlöchern unserer Zeit, in NGO-Zentralen, Gerichtssälen und auf den Straßen und Plätzen der großen Städte rund um den Planeten dafür einsetzen, dass die große Vision nicht untergeht: Menschenrechte müssen unantastbar bleiben.

"Unantastbar", ein Film von Angela Andersen und Claus Kleber, wurde von SPIEGEL TV im Auftrag von ZDF und ARTE produziert. Die 90-minütige Dokumentation wird am 27.November 2019 um 20.15 Uhr im Rahmen einer Schwerpunktwoche zum Thema Menschenrechte auf ARTE gesendet. Am 4. Dezember 2018 um 20.15 Uhr strahlt das ZDF den Film aus.