Es gibt noch stille Ecken. Den Vélez Blanco Patio zum Beispiel, einen 500 Jahre alten Schlosshof aus Andalusien, der hier Stein für Stein wiederauferstanden ist. Auch das Zimmer, wo sie den Kleiderschrank einer weißrussischen Immigrantin rekonstruiert haben. Oder die geheimnisvoll-düsteren Säle mit 1600 Objekten aus Afrika, Südamerika und Ozeanien, die einen anstarren wie aus dem Jenseits.

Sonst aber ist das Metropolitan Museum of Art ein Rummelplatz. New Yorks größtes Museum protzt mit drei Millionen Exponaten auf 20 Hektar, darunter Meisterwerke von Rembrandt und Picasso und ein kompletter ägyptischer Tempel. Doch seine 6,7 Millionen Besucher im Jahr sorgen für Dauerstau in den Galerien.

Nun droht sich das Met an seiner eigenen Monumentalität zu verheben. Trotz Publikumsrekorden, Hit-Shows und VIP-Galas eskaliert das Millionendefizit - und der Missmut hinter den Kulissen. Abteilungen verkümmern, Programme versanden, Dutzende Mitarbeiter landeten jetzt auf der Straße. Allen voran Direktor Thomas Campbell, der mit unwürdigem Spektakel geschasst wurde.

Die Kunstszene läuft heiß

"Es ist eine Tragödie, mitanzusehen, wie eine große Institution kaputtgeht", klagte der Kunstexperte und pensionierte Met-Manager George Goldner, der das Megamuseum weiter berät, in der "New York Times", "unvorstellbar." Was ist schief gelaufen? Bei Manhattans Kunstmäzenen gibt es gerade keine heißere Debatte: Das Met ist ihr poliertes Kronjuwel - doch die Oberfläche zeigt Kratzer.

Gegründet 1870, gilt das Met als wichtigstes, umfassendstes Museum der Welt. Seine 17 Abteilungen pflegen das Kulturerbe der Menschheit: Gemälde, Skulpturen, Fotos, Instrumente, Rüstungen, Mode, Möbel. Das neoklassizistische Haupthaus am Central Park ist ein Labyrinth aus endlosen Flügeln, hinzu kommt die neue Filiale Met Breuer - bis 2014 die Heimat des Whitney Museums - und The Cloisters, eine Dependance am Hudson River. 2016 strömten so viele Besucher wie nie zuvor durch all diese Hallen.

Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Kaum von der Weltfinanzkrise erholt, übernahm sich das Met. Es stemmte bald bis zu 60 Sonderausstellungen im Jahr, weit mehr als andere. Tutanchamun, China, die hellenistischen Reiche: Seine Events waren cool, lockten die Massen an - und strapazierten das Budget.

"Unsympathisch", "scheußlich"", "kunstlos"

Statt alter Schätze jagte das Met plötzlich junge Trends. Es verspekulierte sich mit Prestigeprojekten, allein die Renovierung des Breuer-Baus kostete 15 Millionen Dollar. Es wechselte sein ikonisches "M"-Logo aus. Der kleine Fehltritt fand großes Gespött, vielsagend für den Imageknick: "Unsympathisch", "scheußlich"", "kunstlos".

Megamuseum in der Krise Europäische Gemäldegalerien im ersten Obergeschoss: New Yorks größtes Museum protzt mit drei Millionen Exponaten auf 20 Hektar, darunter Meisterwerke von Rembrandt und Picasso. Doch seine 6,7 Millionen Besucher im Jahr sorgen für Dauerstau in den Galerien: Blick vom ersten Obergeschoss über die Haupttreppe hinunter in die Great Hall. Die europäische Gemäldegalerien im ersten Obergeschoss: Das Met droht sich an seiner eigenen Monumentalität zu verheben. Trotz Publikumsrekorden, Hit-Shows und VIP-Galas eskaliert das Millionendefizit. Thomas P. Campbell, der scheidende Direktor des Met. Er leitete das Museum seit 2008 und wurde mit unwürdigem Spektakel geschasst. Campbells vorläufiger Nachfolger als Leiter des Museums der USA ist der Kunsthistoriker Daniel H. Weiss der seit 2015 als Präsident der Met tätig ist. "Art of the In-Between”: Die aktuelle Sonderausstellung des Costume Institutes über die japanische Modedesignerin Rei Kawakubo von Comme des Garçons. Die Show wurde mit der berühmten Met-Gala eröffnet, der seit 1979 von "Vogue"-Chefin Anna Wintour inszenierten Veranstaltung, die inzwischen zur exklusiven Charity-Party wucherte, die mit Kunst wenig zu tun hat. “Painter of Northern Light”: Sonderausstellung des norwegischen Malers Peder Balke (1804-1887). Der rekonstruierte Kleiderschrank der 2004 verstorbenen weißrussischen Immigrantin Sara Berman. “Sie trug nur weiߔ, steht an der Wand daneben. “Wir wissen nicht, warum.” Der Charles Engelhard Court, Angelpunkt des amerikanischen Flügels, mit US-Skulpturen und der wiederaufgebauten Fassade der Martin E. Thompson's Branch Bank, die bis 1824 an der Wall Street stand. Der Tempel von Dendur aus Ägypten, ursprünglich fertiggestellt 10 v. Chr., 1965 bei der Flutung des Nasser-Sees abgebaut und an die USA geschenkt und 1978 im Met wiederaufgebaut. Die David H. Koch Plaza, die neue Eingangsfront des Met, benannt nach dem Industriellen David Koch, der die 65 Millionen Dollar Renovierungskosten für den Platz und die Brunnen komplett bezahlte. Galerie mit Gemälden von Georgia O'Keefe, in der Mitte: “Cow's Skull: Red, White, and Blue” (1931) “Perseus mit dem Kopf der Medusa” (1804), Statue von Antonio Canova im Innenhof für europäische Skulpturen. Das Met finanziert sich weitgehend aus Spenden, Mitgliedschaft, Eintritt und Investments. Die Stadt steuert acht Prozent bei, meist für den Unterhalt der Immobilien. Die Great Hall, die 1902 eröffnete neoklassizistische Eingangshalle des Met. Der bisher "freiwillige" Eintritt von 25 Dollar, der 2016 immerhin 39 Millionen Dollar einbrachte, soll fortan für auswärtige Besucher verbindlich werden. Doch wie lässt sich sowas kontrollieren? “Dior Dress” (1949), Foto in der Sonder-Retrospektive des legendären “Vogue”-Fotografen Irving Penn (1917-2009).

Die seit 1979 von "Vogue"-Chefin Anna Wintour inszenierte Met-Gala, die die alljährliche Fashion-Ausstellung eröffnet, wucherte zur exklusiven Charity-Party, die mit Kunst wenig zu tun hatte. Anfang Mai staksten die Promis in untragbarer Haute Couture über die Freitreppe, darunter Madonna, Pharrell Williams, Rihanna und die Kardashians. Die wenigstens mussten zahlen.

Da hatten die Kritiker Campbell längst abgeschossen. Der 54-Jährige führte das Met seit 2009, war aber ein unerfahrener Manager. Sein flotter Stil irritierte. Auch sagte ihm die Boulevardpresse eine Liaison mit einer Mitarbeiterin nach, was zu einer kostspieligen Abfindung geführt haben soll. "Die Stimmung ist gedrückt", gab Met-Präsident Daniel Weiss zu.

Das hätten die Mäzene und Aufsichsräte - darunter etliche Wall-Street-Mogule - vielleicht noch geschluckt. Doch nicht die explodierenden Verluste.

Feste Preise statt freiwilliger Spenden

Das Met finanziert sich weitgehend aus Spenden, Mitgliedschaft, Eintritt und Investments. Die Stadt steuert acht Prozent bei, meist für den Unterhalt der Immobilien. Dennoch reicht's nicht: 2016 nahm das Met 310 Millionen Dollar ein, gab aber 315 Millionen Dollar aus - davon 1,4 Millionen Dollar für Campbells Salär, inklusive eines Penthouses direkt gegenüber, an der Fifth Avenue.

Und das trotz drastischer Sparmaßnahmen anderswo. Als ein 40-Millionen-Dollar-Haushaltsloch drohte, wurden 90 Fachstellen abgebaut und Sozialleistungen gekürzt. Ein 600 Millionen Dollar teurer Anbau wurde "vertagt". Schließlich verlor der Vorstand die Geduld: Campbell flog raus.

Seine Nachfolge ist offen. Auch sonst bleibt die Zukunft unklar. Der bisher "freiwillige" Eintritt von 25 Dollar, der 2016 immerhin 39 Millionen Dollar einbrachte, soll fortan für auswärtige Besucher verbindlich werden. Doch wie lässt sich damit kalkulieren?

Die nächste Mammutshow steht dagegen schon fest. Im November wird das Met Hunderte Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen und Architekturmodelle von Michelangelo zeigen. Hauptsponsor: die Investmentbank Morgan Stanley.