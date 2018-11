90 Jahre Micky Maus Wie der Sex-Nager zum braven Spießer wurde

Der Moment, der heute als Geburtsstunde von Micky Maus gilt, ist eigentlich nicht sein Geburtstag, und Micky Maus war eigentlich auch jemand ganz anderes. Walt Disney hatte sich seine Mäusefigur schon einige Zeit vor November 1928 erdacht - zunächst allerdings erfolglos. Der erste Micky-Film floppte, und außerdem hatte Disney gerade die Rechte an seiner Kaninchenfigur "Oswald the Lucky Rabbit" verloren. Walt Disney war in einer Krise.

Die Rettung war eine technische Innovation: die Tonspur. Walt Disney nahm 1928 den ersten Animationsfilm mit durchgehender Tonspur auf: "Steamboat Willy", darin spielte Micky, der anfangs noch Mortimer hieß, die Hauptrolle. Die Premiere dieses Films wird heute als Geburtsstunde von Micky Maus gefeiert. Was für ein Kerl das war, ist nachzulesen in einem mehrere Kilo schweren XXL-Geburtstagsband des Taschen Verlags, der "Ultimativen Chronik", so der Untertitel.

Der Mäusecharakter unterschied sich deutlich von dem seriös-altklugen Helden Micky, der bis heute in Comics die Rolle des Moralapostels innehat. In "Steamboat Willy" war Micky ein Knecht auf einem Viehfrachter, er war Abenteurer und Frauenheld, ein Anarchist. Micky war witzig, leichtsinnig und tat, worauf er Lust hatte.

Je erfolgreicher, desto spießiger

Und Lust hatte der Ur-Micky vor allem auf Frauen: Im ersten, zunächst erfolglos als Stummfilm veröffentlichen Streifen "Plane Crazy" sieht man Micky und Minnie beim Versuch, ein Flugzeug zu fliegen. Nach holprigem Slapstick-Start wird Micky zudringlich und belästigt Minnie, die sich aber nicht küssen lassen will. Er versucht, ihr mit einem gewagten Flugmanöver Angst einzujagen, um sie doch noch rumzukriegen. Schließlich kann sich Minnie ihm nur durch einen Sprung aus dem Flugzeug entziehen, ihr Höschen dient ihr dabei als Fallschirm. Micky legt am Ende eine Bruchlandung hin, doch die ist schnell vergessen, weil er Minnie auslacht, der das ausgeleierte Höschen nicht mehr passt. Walt Disney hatte Micky Maus als sexbesessenen Rüpel erdacht.

Daniel Kothenschulte (Hg.), David Gerstein (Autor), J. B. Kaufman (Autor):

Walt Disney’s Mickey Mouse Die ultimative Chronik TASCHEN; 496 Seiten; 150 Euro

Doch die Anarcho-Maus kam an. Disney steckte sein ganzes Firmenvermögen in die kleine Maus. "Micky faszinierte die Leute. Für die Arbeiterklasse war er ein zweiter Chaplin", sagt Daniel Kothenschulte, Filmpublizist und Herausgeber des Geburtstagsbuchs. Je erfolgreicher Micky wurde, desto spießiger wurde er allerdings auch. "Zum einen, um ein größeres Publikum zu erreichen - nun auch Kinder.

Außerdem veränderte sich Walt Disney, der in Micky immer sein Alter Ego sah, auch selbst über die Jahre, in denen sein Filmimperium wuchs." Ein paar Jahre später erdachte Walt Disney dann Donald Duck, der die weniger salonfähigen Eigenschaften Mickys übernahm.

90 Jahre lang blieb Micky Maus ein Riesenerfolg. Auch, weil Walt Disney es als erster verstand, seine Comicfigur umfassend zu vermarkten. "Micky war Maskottchen, Markenzeichen und Designobjekt", sagt Kothenschulte. "Und schon damals brachten Merchandising-Produkte mehr Geld als die Filme selbst. Es wurden millionenfach Fanartikel verkauft."

"Mickey Mouse: Die Ultimative Chronik" zeichnet minutiös auf knapp 500 Seiten nach, wie sich die Jahrhundertfigur entwickelte. Dafür haben sich die Autoren mehrere Jahre in den Disney-Archiven gegraben, zu sehen sind 1200 Illustrationen, erste Entwürfe, Storyboards, Plakate. "Kaum ein Kulturprodukt der Moderne ist im kollektiven Bewusstsein derart verankert", sagt Herausgeber Kothenschulte. Nach seiner umfassenden Chronik bleibt nur eine Frage: Was soll zum hundertsten Geburtstag noch kommen?