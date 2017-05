Multikulti und Flüchtlinge Neue Heimat Deutschland

David Pinzer Matthias Theodor Vogt

Matthias Theodor Vogt gehört dem sozialen Flügel der CDU an und ist Mitherausgeber der aktuellen Studie "Ankommen in der deutschen Lebenswelt". Der Kulturpolitikwissenschaftler, Cellist und seit 1994 Direktor des Görlitzer "Instituts für kulturelle Infrastruktur". Er entwickelte 1992-1995 das Konzept des Sächsischen Kulturraumgesetzes.

SPIEGEL: Sie haben eine Studie über das "Ankommen in der deutschen Lebenswelt" verfasst. Darin ist viel von "Heimat" die Rede. Taugt der Begriff für die Flüchtlingsdebatte?

Matthias Theodor Vogt: Natürlich. Sofern man "Heimat" im Sinne Ernst Blochs versteht: Heimat als Aufgabe. Bloch sagt: Was allen in die Kindheit scheint, und wo noch keiner war. Damit löst er die Heimat von der bloßen Herkunft ab und definiert sie als Leistung des tätigen Menschen, sich einen Raum - und auch eine Zeit - geistig und sinnlich zu erobern. Wir haben eine klare Beziehung zum Raum. Je enger Menschen zusammenwohnen, desto stärker ist die Notwendigkeit gegenseitiger Rücksichtnahme. Wer in ein bestimmtes Territorium hineingeboren wurde, hat von seiner Familie Werte mitbekommen, die ein Miteinander erst ermöglichen.

SPIEGEL: Und was bedeutet das konkret für Flüchtlinge?

