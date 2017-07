Mit 39 Jahren "True Blood"-Star Nelsan Ellis ist tot

Der US-Serienstar Nelsan Ellis ist tot. Das bestätigte der Sender HBO am Samstag. Ellis' Managerin Emily Gerson Saines sagte dem "Hollywood Reporter", der Schauspieler sei an Komplikationen infolge von Herzversagen gestorben. Ursache war eine Herzschwäche, an der Ellis schon seit Längerem litt. "Er war ein Ausnahmetalent, dessen Kreativität mich immer wieder überraschte", heißt es in ihrem offiziellen Statement. Mit Ellis zu arbeiten sei ein Privileg gewesen.

Der in Illinois geborene Ellis wirkte seit 2008 als der skurrile Koch Lafayette Reynolds in allen sieben Staffeln der Vampir-Serie "True Blood" mit. Er spielte auch in dem Film "The Help" (2011) und zuletzt in der CBS-Krimiserie "Elementary" mit. Darüber hinaus war er in etlichen anderen Produktionen zu sehen, etwa als Martin Luther King Jr. in Lee Daniels' "The Butler" und als Sänger Bobby Byrd in der filmischen James-Brown-Biografie "Get on Up".

Stephen Moyer, Hauptdarsteller in "True Blood", äußerte sich bereits zum Tode seines Kollegen: "Nelsan Ellis war wahrlich bemerkenswert. Ein brillanter, charismatischer, wundervoller Kerl. Sei Tod ist ganz furchtbar tragisch."