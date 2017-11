Neue Welt Wie gut, dass wir darüber geredet haben

Ich danke Ihnen, dass Sie Contenance bewahrt haben, unseren zugegeben etwas lauten Ausführungen mit bedächtigem Schweigen gefolgt sind, gleichsam verständnisvoll. Ich danke Ihnen für Ihre demokratische Dialogbereitschaft.

So. Na ja, jetzt reden wir ja. Und sehen Sie, es ist doch gar nicht so schlimm - die ganze Aufregung umsonst. Was, was. Was ist falsch daran, dass das sogenannte Europa jetzt 346 Länder meint, die durch nichts miteinander verbunden sind. Das eigene Geld, die eigenen Gesetze, die eigenen Uniformen - die Menschen stehen drauf, die Menschen haben noch nie über ihren Block hinaus fühlen mögen.

Die Familie, die Straße, die Kollegen, das Viertel, danach fällt es den meisten schon schwer, andere als zur eigenen Spezies gehörig zu betrachten. Sind halt Körper. Aber ob da Leben drin ist? Who cares. Und die Fremden. Die sind jetzt. Weg, nun ja, sehen Sie - es sind kleine Länder, überschaubare Länder, die perfekt kontrolliert werden können. Die Menschen stehen auch auf Kontrolle, sie zeigen gerne ihr gutes Benehmen, sie lieben klare Ansagen. Zu wissen, was gut und was schlecht ist, das wollen sie, brauchen sie, das muss ihnen doch einer sagen.

Der kontrollierte Mensch macht keine Fotos von Autounfällen, er ruft die Polizei. Der kontrollierte Mensch pöbelt nicht, er bewegt sich gemessenen Schrittes. Der Mensch in seinem kleinen Land sieht Menschen, die ihm gleichen, pinkfarben, wohlgenährt. Eine Religion. Eine Meinung. Alles andere war zu viel.

Zufriedenheit entsteht durch das Gefühl der Gerechtigkeit. Alle leben hier in ähnlichen Umständen. Eine Frau, ein Mann, ein Kind. Oder zwei. Drei sind natürlich gern gesehen. Und dann gibt es Menschen mit Verantwortung, nicht wahr, die haben einen anderen Status. Das ist verständlich, da kommt kein Neid auf. Es kann ja jeder etwas aus seinem Leben machen. In der Bewegung. In der Armee.

Die Grenzen müssen bewacht werden

Das Studienangebot wurde auf relevante Fächer reduziert. Haptische Fächer. Dinge, die man greifen kann. Und - es gibt kein Drogenproblem, seit die Gesetze angepasst wurden. Drogen machen den Menschen launisch. Keine Drogen, gut kontrollierte Prostitution, damit der Druck abfließen kann. Hier ist keiner mehr nervös. Die unangepassten Lebensweisen der anderen in sexueller oder sonstiger Hinsicht haben sich doch - verwirrt. Die sind jetzt weg.

Wie sauber die Straßen sind. Jeder Bürger bekommt Bürgerpunkte für seine Sauberkeit, für die Gardinen, die ordentlichen geschlechtergemäßen Pflichten, die er oder auch sie, meinetwegen, erledigt hat. Für jedes Kind Zusatzpunkte. Für erfolgreiches Punktesammeln gibt es Gartengeräte. In der Armee sind alle. Auch gewesen. Die Grenzen müssen bewacht werden, die Lager. Wir nennen sie nicht Lager, sondern Einrichtungen. Da kann man nachdenken. Sie wissen schon. Ob man nicht gerne ein Teil der Gemeinschaft sein will, die so schöne Punkte sammeln kann.

Die, ähm, sagen wir: auffällig anders aussehenden Landesbürger und -bürgerinnen sind ja weggezogen. Freiwillig. Keine Ahnung, wohin. Wir haben nichts gegen Schwarze oder Juden oder die Handicapierten, aber es war für viele doch zu schwierig, die Provokation zu ertragen, die ein Mensch mit seiner Hautfarbe oder seinen geschlechtlichen Hobbys so machen kann.

Der Mensch braucht eine starke Hand

Dass die Kohle wieder gefördert wird, ist gut für die Beschäftigungszahlen, das mit dem Klimawandel, haha, jetzt habe ich mich vor Lachen fast verschluckt. Apropos Presse, haben wir auch. Eine. Und einen Fernsehsender. Und eine Musik, und ein Theater. Das ist eine schöne Kultur. Auch gelesen wird bei uns. Also Bücher von der Liste. Es ging am Anfang nicht ohne eine gewisse Gewaltausübung. Revolutionen verlangen danach, aber es war nicht so hart, wie es klingt. Die nicht von unserem System Überzeugten haben einfach aufgegeben. Es geht ihnen jetzt besser. Wo auch immer.

Der Mensch, wissen Sie, braucht einen Gott, oder eine starke Hand. Sonst eiert er ohne Halt in einer Welt, die zu groß für seinen Verstand ist. Ich sage ja gerne, sie sind unsere Kinder. Die Bürger. Wir sorgen für sie, sie leisten ihren Beitrag, und so tun es alle. In der ganzen Welt. Die meisten sind ja jetzt blond. Auch wenn einige ein wenig nachgeholfen haben. Keiner ist da mehr gepierct, tätowiert, kein Mann mit langen Haaren, keine Frauen in Männerkleidung.

Wir haben kein Internet mehr für die Bevölkerung. Das hat nur Unruhe geschaffen. Fünf Jahre Schulpflicht. Das langt. Und keine Roboter bedrohen Ihre Arbeitsplätze. Der Himmel. Schön, oder? Keine chemischen Manipulationen durch Flugzeuge mehr. Keine Flugzeuge. Inländische Kraftfahrzeuge. Das Land ist ja nicht so groß. Wir haben alles, was der Mensch braucht. Fleisch. Und Brot. Und Volksfeste. Und Fahnen. Und den ganzen Scheiß.

Danke!