Mega-Skulptur "Vessel" Wird das der Eiffelturm von New York?

600 Tonnen schwer, 45 Meter hoch, 150 Millionen Dollar teuer: "Vessel" soll das Herzstück eines neuen New Yorker Stadtteils, der Hudson Yards, werden. Nun wurden die Designs des Bauwerks im Beisein von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio enthüllt.

"Vessel" erinnert auf den ersten Blick an einen Rohrschach-Test. Ein Gitternetz aus Stahl und Beton windet sich in verwirrenden Winkeln die Höhe. Hauptbestandteil der Skulptur sind 154 ineinandergreifende Treppen, die Besucher über knapp 2500 Stufen in die Höhe führen.

Der britische Designer Thomas Heatherwick ließ sich bei der Entwicklung des Bauwerks von zwei Motiven inspirieren: indischen Stufenbrunnen - und der Fitness-Manie der New Yorker. Wer es nicht bis nach oben schafft, kann allerdings auch einen Aufzug nehmen. Derzeit werden die Einzelteile von "Vessel" im italienischen Monfalcone gebaut. Montiert wird das Bauwerk dann vor Ort. Die Eröffnung soll 2018 sein.

"Dies wird einer der großartigsten öffentlichen Plätze in New York werden", sagte Bürgermeister Bill de Blasio. "Ein Ort, an dem man gewesen sein muss, und den man bestiegen haben muss, eine ikonische Sehenswürdigkeit."

Rundherum entsteht gerade ein ganzes Stadtviertel neu. Hudson Yards ist das größte Entwicklungsgebiet New Yorks seit den Dreißigerjahren des letzten Jahrhundert. Bis 2024 entstehen hier 15 neue Wolkenkratzer mit Büros und rund 4000 Wohnungen, eine Luxus-Shoppingmall und ein Luxushotel.