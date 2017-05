Skulpturen-Streit in New York Urinierender Hund als Protest gegen "Fearless Girl"

Der Streit um die Bronzeskulpturen "Charging Bull" und "Fearless Girl" in der Nähe der Wall Street in New York erhitzt seit Monaten die Gemüter. Am Dienstag gesellte sich nun für einige Stunden die Skulptur eines Hundes hinzu. Der "Pissing Pug" ("Pinkelnder Mops") wurde so platziert, dass es aussah, als würde er auf den Fuß des Abbildes des furchtlosen Mädchens urinieren. Der Künstler Alex Gardega sagte der "New York Post", er wolle damit seinen Protest gegen "Fearless Girl" zum Ausdruck bringen, das für ihn ein PR-Stunt sei und "nichts mit Feminismus zu tun hat".

Demnach habe er sich bei der Skulptur des Hundes absichtlich wenig Mühe gegeben, um "Fearless Girl" so abzuwerten, wie diese das mit "Charging Bull" getan habe. Der weltberühmte Stier besäße Integrität. Das Mädchen sei hingegen als Kunst getarnter "Unternehmens-Nonsens", mit dem eine milliardenschwere Firma einen Indexfonds bewerbe wolle, sagte Gardega dem TV-Sender NBC News. Die Investmentfirma State Street Global Advisors widersprach Gardegas Darstellung: "'Fearless Girl' soll darauf hinweisen, dass mehr Frauen in Führungspositionen unsere Wirtschaft stärken und positiv zur Gesamtleistung beitragen."

Das mutige Mädchen war von der US-Künstlerin Kristen Visbal am Weltfrauentag am 8. März enthüllt worden. Damals hieß es, die Skulptur soll auf den Mangel an weiblichen Führungskräften in US-Unternehmen hinweisen.

AP "Fearless Girl" und "Charging Bull" (hinten)

Allerdings ist "Fearless Girl", das "Charging Bull" gegenüber steht, umstritten. Zum einen zeigte sich Arturo Di Modica, der den Stier erschaffen hatte, verärgert über die neue Skulptur. Diese würde seine nämlich in ein negatives Symbol umwandeln. Laut Di Modica soll der Stier die Widerstandsfähigkeit der Amerikaner nach dem Börsencrash von 1987 symbolisieren. Der Stier wurde 1989 ohne Genehmigung aufgestellt, entwickelte sich aber schnell zum Touristen-Hotspot.

Zum anderen wurde "Fearless Girl" auch von weiblicher Seite kritisiert. Sie sei ein Fall von leerer Symbolik und fasse zusammen, was im Feminismus heute falsch laufe, hieß es im April. An den existierenden Problemen aber ändere sie nichts. Zumal, und das erzürnte Kritikerinnen am meisten, das Bronze-Mädchen nicht von der Künstlerin selbst aufgestellt worden war.

Auch für "Pissing Pug" gab es nun einige Kritik. Die Skulptur sei respektlos und frauenverachtend. Die Organisation Women's March schrieb auf Twitter: "Ein Mann ist wegen starker Frauen beunruhigt. Wir müssen über die männliche Unsicherheit sprechen."

Nach drei Stunden nahm Gardega seinen pinkelnden Mops wieder mit. Er sei nicht gegen das, wofür "Fearless Girl" stehe, sie solle aber nicht die Arbeit eines anderen Künstlers verändern.

Di Modica und Visbal äußerten sich zunächst nicht.