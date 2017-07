NS-Raubkunst "Tempeltanz der Seele" bleibt in Berlin

Im Jahr 1910 war Fidus ein aufstrebender Maler des Jugendstils. Den fünfteiligen Gemäldezyklus "Tempeltanz der Seele" schuf er im Auftrag des Münchner Kaufmanns Richard Neuhäuser. Seit 1974 sind die Bilder im Besitz der Berlinischen Galerie. Dort bleiben sie auch zukünftig - obwohl sie kürzlich als NS-Raubkunst identifiziert wurden.

Das gab die Museumsleitung am Mittwoch in Berlin bekannt. Seit 2006 erforscht das Museum in seinen Künstlerarchiven den Kunsthandel der Moderne, um so Gemälden auf die Spur zu kommen, die entweder während der nationalsozialistischen Diktatur direkt geraubt wurden oder durch Verfolgung ihren Besitzern abhanden kamen.

"Tempeltanz der Seele" hing zunächst im Musikzimmer der jüdischen Familie Neuhäuser. Sie wurde nach 1933 zunehmend drangsaliert, Richard Neuhäuser nahm sich 1935 das Leben. Seiner Tochter gelang 1937 die Flucht nach Australien, die Bilder musste sie in Deutschland zurücklassen.

Provenienzforscher Wolfgang Schöddert sagte am Mittwoch, der Verbleib der Bilder danach habe nicht mehr rekonstruiert werden können. Es sei aber auszuschließen, dass es ohne die tragischen Umstände zu ihrem Verkauf gekommen wäre.

Die Berlinische Galerie ermittelte in Australien und den USA Nachfahren der Familie Neuhäuser. Die Gemälde wurden zunächst an die Familie restituiert, also zurückerstattet. Im gleichen Zug erklärte die Familie sich bereit, sie gegen Zahlung einer unbekannten Kaufsumme in Berlin zu belassen.

Das Thema NS-Raubkunst bleibt auch über 80 Jahre nach dem Ende der Diktatur ein schwieriges Thema. Im Jahr 2013 recherchierte DER SPIEGEL, dass sich noch rund 20.000 Kunstgegenstände aus dem Besitz von Nazis in Depots des Bundes und in Museen befinden. Die Herkunft dieser Kunstschätze ist oft ungeklärt.

2013 sorgte der Fall Gurlitt für Aufregung. Cornelius Gurlitt hatte über Jahrzehnte mehr als 1200 Kunstwerke in seiner Schwabinger Wohnung gehortet, darunter mutmaßlich auch Raubkunst.