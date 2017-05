NSU-Kunstprojekt "UweUwe" Winzerla, wo die Sonne immer scheint

Sebastian Jung Sebastian Jung studierte Kunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar, wo er 2013 mit dem Design-Diplom abschloss. Er lieferte Idee, Konzept und Text für das intermediale Kunstprojekt zum NSU "UweUwe", eine Kooperation des Theaterhauses Jena, dem Kunsthof Jena e. V und SPIEGEL ONLINE.

Ich sitze auf einer Bank in Winzerla. Es ist hier überall grün und nicht mehr so grau wie in dem Winzerla der Neunzigerjahre, dem meiner Kindheit. Dieses Winzerla hier ist eine Plattenbausiedlung in Jena, in der der Nationalsozialistische Untergrund entstand, von wo aus er auch in den Untergrund ging und von wo aus dann wiederum zehn Menschen ermordet wurden.

Einer der Sozialarbeiter, der in den Neunzigern mit Neonazis arbeitete, geht langsam mit glasigem Blick an mir vorbei. Er scheint geschlagen vom Leben, halb abwesend. Er ist in Rente, hat mittlerweile seinen zweiten Schlaganfall hinter sich. Das tut aber nichts zur Sache. Genauso wie seine Interviews in großen Nachrichtenblättern und Fernsehsendungen nichts zur Sache tun, in denen er davon redet, wie die Beate so privat war, oder der Uwe, oder der andere Uwe.

NSU klickt nicht mehr

Ich selbst habe nur bis zur vierten Klasse hier gewohnt. Für den Jugendklub in den die Neonazis gingen war ich viel zu klein. Ich weiß noch, dass da mal eine Zeitlang ein Autowrack rumstand. Aber auch das tut nichts zur Sache. Der berentete Sozialarbeiter, der ein umfangreiches Archiv an Amateuraufnahmen von BeateUweUwe - kein Schmuddelkram - sein eigenen nennt, ist mittlerweile um die Ecke und weg. Weg, wie die meisten Erinnerungen an den NSU hier. Aus Nachrichtenkreisen ist so was zu hören wie: "NSU klickt nicht mehr."

Es sind 32 Grad. Vor einigen Tagen wurde Beates Mutter Annerose erneut im NSU-Prozess befragt: Alles habe mit ihrer Kündigung Anfang der Neunzigerjahre begonnen. Das tut ja nun auch schon wieder nichts zur Sache, denke ich und schaue in den Himmel. Heute ist wirklich ein wunderschöner Tag. Letztes Jahr habe ich hier jemanden getroffen, der kannte die Beate noch persönlich. Er war damals Zecke und die Beate hat ihn verprügelt, erzählt er in gleichem Zeitzeugenbewusstsein wie der Sozialarbeiter, der gerade um die Ecke ist. Ich nehme einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Das tut schon wieder nichts zur Sache. Dass ich hier bis zur vierten Klasse aufgewachsen bin, tut auch recht wenig zur Sache.

Was Substanzielles habe ich nicht zu den entscheidenden Fragen des NSU beizutragen. Außer dass es eben Dinge gibt, die etwas zur Sache tun, und welche, die nichts zur Sache tun. Ich glaube, wir neigen zu oft dazu, uns um Dinge zu drehen, die eher irrelevant sind. Was finde ich relevant? Mittlerweile sind an die 100 Menschen Stück für Stück an mir vorbeigezogen. Manche mit glücklichen Gesichtern, manche mit abgrundtieftraurigen, die meisten mit teilnahmslosen. Wenn den aktuellen Studien Glauben geschenkt werden kann, wünschen sich davon 10,6 Menschen einen starken Führer für Deutschland zurück, 52 glauben, dass Deutschland in gefährlichem Maße überfremdet ist und 16 sind rechtsextrem eingestellt.

Was ist eigentlich aus Andreas Temme geworden?

Das Wetter hier auf meiner Bank, in Winzerla, ist immer noch prächtig. Ich trinke Thüringer Waldquell mit wenig Sprudel. Und obwohl mir klar ist, dass vieles wichtiger ist, als gutes oder schlechtes Wetter, denke ich zumeist über das Wetter nach. Was ist eigentlich aus Andreas Temme geworden? Der V-Mann-Führer beim Verfassungsschutz war und mit hoher Wahrscheinlichkeit anwesend beim mutmaßlich neunten Mord durch Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos an Halit Yozgat in einem Internetcafé in Kassel. Der behauptet, nichts mitbekommen zu haben. Der ist nach wie vor im Staatsdienst.

An so heißen Tagen wie diesen ist es wichtig, viel zu trinken. In den Medien wird jedes Jahr wieder darauf hingewiesen, wenn die Temperaturen ansteigen. Ich nehme noch einen großen Schluck aus meiner Wasserflasche.

Uwe und Uwe sitzen in der Vorhölle fest und warten auf das Jüngste NSU-Gericht. Es kommt zu Streit. Uwe demütigt Uwe. Uwe macht sich über Uwe lustig.

Alles zu sehen ab dem 8. Mai in der Webserie auf UweUwe.de und in der szenischen Lesung am 10. und 11. Mai im Theaterhaus Jena. Karten unter: Theaterhaus-Jena.de

Zum Projekt erscheint ein Magazin, welches in einer Auflage von 2000 Stück kostenlos verteilt wird und zudem hier zum Download bereitsteht.

Das intermediale Kunstprojekt von Sebastian Jung ist eine Kooperation des Theaterhauses Jena mit dem Kunsthof Jena e. V. in Kooperation mit SPIEGEL ONLINE.