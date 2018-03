Umdeutung von Ostern Das neue Fest der Liebe

So. Ostern. Das Fest mit den Hasen. Das Fest der Liebe. Keine Ahnung, ob man sagt: Ostern, das Fest der Liebe, aber vermutlich hat bei den Christen ja alles irgendwie mit Liebe zu tun, was man feiert. Außer: der Tag der Inquisition, der Tag der Hexenverbrennung, der Tag der Kreuzzüge. Wobei auch sie an die Verbreitung der Liebesbotschaft gemahnen. Eben einfach ein wenig nachdrücklicher. Liebe ist mitunter ein zu aufgeladenes Wort. "Liebe", denkt man, "geht's auch eine Nummer kleiner?" Geht schon. Man kann "erfreulich" oder "freundlich" verwenden, um zu transportieren, was das Leben angenehmer macht.

Hunderttausende vornehmlich kleine Menschen marschierten in Amerika für eine vernünftigere Waffenpolitik. Gegen die seltsame Rechnung: Einkünfte Waffenindustrie versus Kosten der Todesfälle und Verletzungen oder schlicht - Menschenleben.

Kinder hielten Reden, bei denen man dachte: Warum haben Kinder keine Stimme in der Regierung? Ohne Kinder und Jugendliche über Gebühr glorifizieren zu wollen, beherrschen sie eins meist ohne Anstrengung: Sie sind erfreulicher als viele ausgewachsene Menschen. Darum wird die Demonstration dieser reizenden Personen auch nichts bewirken. Denn Revolutionen werden nicht mit Freundlichkeit gemacht.

Hunderttausende Menschen haben gestern in den #USA für ein schärferes Waffenrecht demonstriert. Für einen der emotionalen Höhepunkte sorgte die neunjährige Enkelin des Bürgerrechtlers Martin Luther #King.#marchforourlives pic.twitter.com/vw8zGE2wK0 — ZDF heute (@ZDFheute) 25. März 2018

Schade eigentlich. Denn Freundlichkeit erzeugt eindeutig die bessere Laune. Jeder Mensch, außer bedauernswert Erkrankte, weiß darum, weiß, wie beschwingt man von der eigenen Güte sein kann. Einem Fremden auf der Straße zu helfen. Jemandem, der gefallen ist, aufzuhelfen. Kinderwägen in Trams zu hieven, höflich zu Verkäufern und Kellnern zu sein, jemanden anzulächeln und wieder angelächelt zu werden. Mit einem Unbekannten ein angenehmes minimales Gespräch zu führen. Jemandem Unbekannten mit seinem Wissen zu helfen.

Im Zweifel was mit Gott

All diese kleinen Dinge, die das eigene Belohnungszentrum aktivieren - Dopamin und so weiter -, erzeugen doch eine gute Laune, an der man sich lange erfreut. Sie wissen darum. Ich weiß darum. Aber die meisten wissen ja auch, dass Tiere denken und fühlen, und sie gehen sie im Zoo besichtigen, streicheln Häschen, hätscheln Hunde und essen Ostern Karnickel und Lämmchen.

Die meisten Menschen wissen, wie man sein Leben angenehm verbringen kann und tun es nicht. Wegen Strafe. Für was auch immer. Im Zweifel was mit Gott. So wie Katastrophenmitteilungen scheinbar dazu führen, dass sich Medien besser verkaufen, so wie immer neue Scheißnachrichten einfacher herzustellen sind, als sorgsam zu suchen, womit man Menschen Hoffnung geben könnte, ist Hass das einfacher herzustellende Gefühl, denn er funktioniert ohne jede Interaktion. Man kann nahezu alles hassen - die Sonne, den Wind, Kinder, Alte, Vogelgeräusche, Tiere.

Hm, lecker Tiere, die essen wir doch. Aber die Einfachheit des Gefühls hat seinen Preis. Hass lässt einen schlecht schlafen, macht den Hassenden angespannt, gereizt, feindselig. Er macht verdammt miese Laune. Hass entsteht häufig aus einem Gefühl der Ohnmacht. Die wiederrum resultiert oft aus einer Fehleinschätzung der eigenen Möglichkeiten.

Ich liebe Sie alle

Ob es der politische Gegner ist, in dessen Äußerungen man eintaucht, der Nachbar, der die Bässe zu laut gedreht hat, oder im ganz harten Fall, der junge Mensch, der seine Füße auf einen Sitz legt - schon wird das Atmen schwer, der Herzschlag beschleunigt sich, man wird wütend, angewidert, die Sonne verdunkelt sich, die Mundwinkel ziehen sich nach unten, der Tag ist verdorben.

Der Hass ändert die Welt nicht, er vermiest nur die Laune. Des Hassenden und der Menschen, die ihm begegnen müssen. Freundlich zu sein, ist der Gipfel des Egoismus. Es ist das wirksame Mittel, um sich jenen überlegen zu fühlen, die hassend durch die Gegend eiern. Verzeihen Sie, wenn ich predigend klinge, es ist ein Feiertag. Oder Morgen ist einer - egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ich liebe Sie alle, und: Nach dem Fest werde ich nur noch alle zwei Wochen hier erscheinen. Die Pflege meiner Gestüte, Ölplattformen und Tempel, in denen ich Reden halte, fordert meine Aufmerksamkeit über Gebühr.

Ein schönes Fest, Ihre liebe Frau Berg.