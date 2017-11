Paris Photo Von rosa Bäumen und fließender Zeit

Zum 21. Mal findet vom 9. bis zum 12. November die Fotomesse Paris Photo statt. Dieses Jahr präsentieren 151 Galerien aus 29 Ländern die Arbeiten internationaler Fotokünstler. Die Messe ist die weltgrößte ihrer Art. Gezeigt werden Arbeiten vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Zentral für das im Grand Palais ausgestellte Programm ist die Sektion Prismes. Sie zeigt 14 Installationen, großformatige Arbeiten und Serien von Künstlern wie Peter Miller und Karlheinz Weinberger. Wie immer präsentieren auch in diesem Jahr wieder Verlage ihre neuen Kunstbücher. Neu dagegen ist eine Video- und Filmsektion.

Modedesigner Karl Lagerfeld, der selbst seit 1987 als Fotograf arbeitet, wird in diesem Jahr die in seinen Augen besten Fotos der Messe aussuchen und zusammenstellen. Seine Auswahl soll später auch in Buchform erscheinen.