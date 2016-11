Wiener Schriftsteller Peter Henisch "Es liegt viel Wut in der Luft"

Peter Henisch kommt zu Fuß ins Kaffeehaus im Wiener Bezirk Währing. Er fährt kein Auto, "ich habe mich damals, nach der Matura, nicht dafür interessiert, das Autofahren zu lernen", sagt er. Das Interesse habe sich auch später nicht eingestellt. Er gehe gern zu Fuß oder nutze öffentliche Verkehrsmittel. "Und das Taxifahren ist mein Laster. Außerdem fährt meine Frau Auto."

Peter Henisch, geboren 1943 in Wien, ist einer der bekanntesten Schriftsteller Österreichs.

SPIEGEL ONLINE: Herr Henisch, Sie sind in der Nachkriegszeit groß geworden und haben ein Leben in Frieden verbracht. Für wie stabil halten Sie diesen Frieden?

Henisch: Ich fürchte, dass der Optimismus, den meine Generation gehabt hat in den Siebzigerjahren, nicht mehr gerechtfertigt ist. Die Idee, dass die Welt immer freundlicher werde und dass ein Weltkrieg gar nicht mehr denkbar sei, ist nur noch eine Hoffnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit recht haben, ist eher gering. Der Schriftsteller Karl Kraus hat Österreich mal als 'Versuchsstation für den Weltuntergang' bezeichnet. Hoffentlich hat er nicht recht.

SPIEGEL ONLINE: Es gibt in Österreich offensichtlich einen starken Wunsch nach Veränderung. Können Sie das nachvollziehen?

Henisch: Hier hat sich, wie in anderen Ländern auch, eine Spaltung in zwei Lager vollzogen. Grundsätzlich habe ich nichts gegen Veränderung, aber die Richtung, in die sie sich nach dem Willen der politischen Rechten vollziehen soll - Abschottung gegen alles Fremde -, scheint mir doch sehr problematisch. Da ist es wichtig, rechtzeitig zu widersprechen. Das sehen auch viele Kolleginnen und Kollegen so, aber wir sind ja mehr oder minder Intellektuelle, und gegen die gibt es in populistischen Zeiten wie diesen auch Ressentiments. Wir gehören jetzt sozusagen zum Establishment, obwohl das nicht richtig ist. Viele von uns haben nie gezögert, die bestehenden Verhältnisse zu kritisieren, von Elfriede Jelinek angefangen bis zu mir.

SPIEGEL ONLINE: Nun hat Österreich einen sehr hohen Lebensstandard. Trotzdem scheinen viele Menschen unzufrieden zu sein. Warum?

Henisch: Ich glaube, die Unzufriedenheit hat drei Quellen. Zum einen gibt es viel Groll gegen das ständig Selbe, also gegen die ewige Koalition von Schwarzen und Roten. Die Große Koalition erscheint seit Jahren das einzig Mögliche in Österreich, und dieser Eindruck der Alternativlosigkeit stößt den Menschen auf. Sie haben das Bedürfnis, es denen da oben zu zeigen und Protest zu wählen. Zum anderen gibt es tatsächlich einen in vielen Bereichen spürbaren Sozialabbau. Zum dritten aber gibt es eine übertriebene Angst vor der Überfremdung. Und diese Angst wird geschürt. Das Internet bietet sich dafür geradezu an. Die Leute informieren sich nicht mehr über die klassischen Medien.

SPIEGEL ONLINE: Mit welcher Folge, Ihrer Meinung nach?

Henisch: Aus Angst entsteht, wie man weiß, Aggression, und ich glaube, die hat in den paar letzten Monaten noch zugenommen. Im Mai, bei der ersten Stichwahl zum Bundespräsidentenamt zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer, hat alles noch besser ausgesehen. Meine Frau und ich waren in Italien, als wir dort in einer Zeitung die Schlagzeile lasen: 'Österreich bremst die extreme Rechte in Europa'. Das war nach langer Zeit das erste Mal und hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir auf Österreich stolz waren.

SPIEGEL ONLINE: Inwiefern schadet es der Demokratie, nicht richtig informiert zu sein?

Henisch: Immanuel Kant hat die Aufklärung als den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit definiert. Ob selbstverschuldet, darüber kann man streiten. Aber klar ist, dass nicht informiert zu sein, der Demokratie schadet. Demokratie setzt informierte und interessierte Bürgerinnen und Bürger voraus. Wenn die aber nur noch von Fast-food-Informationen leben, ist das ungesund. Entscheidungen haben immer weniger mit Wissen und immer mehr mit Bauchgefühl zu tun.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Vater war ein sehr geschätzter Fotograf der Wehrmacht. Später war er Sozialdemokrat. Sie beschreiben ihn im Buch "Die kleine Figur meines Vaters". Muss man Menschen ihre politischen Fehler nachsehen?

Henisch: Mein Vater hat mitgemacht, er war ein Mitläufer. Das war natürlich auch eine Überlebensfrage. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft hätte sein Leben ganz anders verlaufen können. Dem ist er entgangen. Er sagte mir: 'Was hätte ich tun sollen? Hätte ich mich freiwillig ins KZ melden sollen?' Seine Haltung war opportunistisch, auch, dass er sich nach dem Krieg den Sozialdemokraten anschloss. Wir, die nachfolgenden Generationen, haben aber nicht das Recht, einfach zu urteilen. Wir müssen versuchen zu verstehen, ohne zu entschuldigen. Wir können nur hoffen, nie in eine solche Situation zu kommen - und wenn, dass wir uns dann richtig verhalten.

SPIEGEL ONLINE: Brauchen wir heute Nachsicht mit Politikern, die rassistische, fremdenfeindliche oder sexistische Dinge sagen?

Henisch: Es gibt Leute, die sagen, man müsse Wähler, die solche Aussagen gutheißen, verstehen. Sie fühlten sich im Stich gelassen von jenen Politikern, die sie früher gewählt haben. Das mag zutreffen, aber die Schlussfolgerung darf nicht sein, dass wir deshalb nun den Populisten entgegenkommen. Unsere Parteien tun das aber leider. Die SPÖ und die ÖVP versuchen, die FPÖ zu kopieren. Das ist nicht gut. Man bekommt keinen Boden unter die Füße, wenn man die immer unverschämteren Forderungen der Rechten brav erfüllt.

SPIEGEL ONLINE: Also kein Dialog mit Populisten?

Henisch: Man sollte nicht alle Gesprächskanäle zuschütten. Aber mit manchen Leuten ist es ziemlich schwierig zu reden. Wahrscheinlich ist es unmöglich, aus allen Rechtswählern, die sich im Internet ausschleimen, den guten Menschen herauszulocken. Das werden wir nicht schaffen. Es liegt viel Wut in der Luft.

SPIEGEL ONLINE: Sie schreiben in Ihrem neuen Roman "Suchbild mit Katze": "Es gibt Wörter, auf die eine eigenartige Betonung gelegt wird. Das Wort Jud zum Beispiel. Ich mag sie nicht, diese Wörter, aber ich spitze die Ohren, wenn sie fallen." Liegt eine solche Betonung heute auch auf dem Wort Muslim?

Henisch: Es ist noch nicht so krass. Aber es sieht so aus, als hätten die Zuwanderer muslimischen Glaubens jetzt eine ähnliche Position wie die Juden damals vor der offenen Verfolgung. Man muss nur die Leute reden hören in der Straßenbahn oder im Lokal. Mir kommt ein Foto in den Sinn, auf dem ein Jude hier in Wien die Straße reinigt, und drumherum stehen die Leute und ein Polizist und feixen und geben zu verstehen: Dem geschieht's recht. Dieser Wunsch, Menschen zu erniedrigen, ihnen nichts Gutes zukommen zu lassen - da überholen sich die Parteien gegenseitig rechts, mit Vorschlägen, was man den Zuwanderern alles nicht gönnen soll. Und ein Großteil der hiesigen Bevölkerung freut sich. Im Sommer 2015, als die Willkommenskultur hier wie in Deutschland geblüht hat, hat man noch versucht, sich mit dem Fremden anzufreunden. Aber viele haben die Entwicklung mit der Faust in der Tasche verfolgt. Mittlerweile haben sie die Faust rausgezogen, schlagen nur noch nicht zu. Aber auszuschließen ist das nicht. Ich fürchte, das ist kein rein österreichisches Phänomen, das gibt es inzwischen nahezu überall in Europa.

SPIEGEL ONLINE: Welche Rolle spielt eigentlich Religion in Österreich? Geht es auch hier, wie manche Rechte in Deutschland anführen, um die Rettung des christlichen Abendlandes?

Henisch: Dass nun auf einmal so vielen Leuten das christliche Abendland am Herzen liegt, ist ja eigentlich ein Witz. Bis vor relativ kurzer Zeit war Religion hier fast kein Thema mehr. Das Leben der meisten Taufscheinchristen ist zunehmend profan verlaufen. Hier wie auch in vielen anderen europäischen Ländern hat das immer blasser werdende Christentum kaum mehr mit der eigenen Identität verbunden. Dass die Religion jetzt als Vorwand missbraucht wird... dass man sein angebliches Christentum in Abgrenzung zu den Muslimen wiederentdeckt... dass man sich eine Identität einredet oder einreden lässt, die vor allem die eigenen Ressentiments rechtfertigt...: Also das ist eine Frechheit, die zum Himmel schreit. Hier in Österreich wird dann von manchen auch die Erinnerung an die Türkenbelagerungen heraufbeschworen, da war ja Wien das Bollwerk, an dem die Muslime gescheitert sind. Die Berufung darauf ist besonders komisch, in einer sonst so geschichtsvergessenen Zeit. Man weiß nicht recht, wer man ist, woher man kommt, wohin man geht und wozu das alles führen soll. Aber wer DIE ANDEREN sind, die nicht hierher gehören, das weiß man wieder.