Philosophin Anne Dufourmantelle ist tot

Sie habe "uns geholfen, zu leben und über die heutige Welt nachzudenken", schrieb die französische Kultusministerin Françoise Nyssen auf Twitter - die Psychoanalytikerin, Philosophin und Publizistin Anne Dufourmantelle ist tot. Sie starb bei dem Versuch, zwei in Not geratene Kinder nahe Saint Tropez aus dem Meer zu retten.

Dufourmantelle wurde 1964 in Paris geboren, verbrachte Teile ihrer Kindheit aber im Ausland und studierte später Philosophie und Medizin in Frankreich; sie promovierte an der Sorbonne und erhielt für ihre Dissertation eine Auszeichnung der renommierten Académie Française.

Gemeinsam mit Jacques Derrida publizierte sie 1997 "De l'hospitalité" ("Von Gastfreundschaft"), 2011 veröffentlichte Dufourmantelle das Buch "Éloge du risqe" ("Lob des Risikos"). Darin begab sie sich auf die philosophischen Spuren des Hölderlin-Satzes "Wo aber Gefahr ist, wächst / das Rettende auch" und untersuchte die Beziehung zwischen Risiko, Freiheit und Unabhängigkeit. Die französische Zeitung Libération zitierte sie mit den Worten, das Konzept absoluter Sicherheit sei "eine Fantasie".

In einem Nachruf für die französische Zeitung "La Libération" schrieb die Germanistin und Philosophin Avital Ronell, die mit Dufourmantelle befreundet war: "Sie fand Zeit für die Dinge, aber auch für die Menschen." Dufourmantelle wurde 53 Jahre alt.