Picasso-Porträts in Barcelona Geliebte und Grimassen

Kaum ein Motiv liebte Pablo Picasso so sehr wie das menschliche Antlitz. Doch Porträts waren zu seiner Zeit etwas in Verruf geraten: Nach der Erfindung der Fotografie konnten sich nur noch wenige für dieses Genre begeistern. Der spanische Künstler aber sah die Fotografie als Gewinn für seine eigene Freiheit, er wählte den Weg der Abstraktion und brachte so die Kunst des Porträts zur Vollendung.

Das Picasso-Museum in Barcelona zeigt nun 130 Werke in verschiedenen Stilen unter dem Titel "Picasso Portraits". Die Ausstellung bringt Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen zusammen, die die besondere stilistische Vielfalt demonstrieren. Zuvor war die Schau in London zu sehen.

Als Modelle dienten Picasso Verwandte, Kollegen, Freunde, Geliebte und Galeristen. Schon als Kind ermunterte ihn sein Vater, der Kunstlehrer José Ruiz Blasco, immer wieder, die Familienangehörigen zu malen. Um ein perfektes Abbild ging es ihm bald nicht mehr. Besonders in seinen frühen Selbstporträts war Picasso experimentell, oft gerieten seine Porträts auch zu Karikaturen.

Während der junge Picasso kaum Frauen porträtierte, wurden diese später zum dominanten Thema, als er eine Beziehung mit Fernande Olivier einging. Sein Stil wandelte sich in dieser Zeit, entwickelte sich hin zum Kubismus, für den er heute so bekannt ist. 1917 lernte er seine erste Ehefrau Olga Khokholova kennen, die er besonders häufig porträtierte. Auch zur Scheidung des Paares entstand ein Bild von ihr: Das karikaturistische "Woman in a Hat" (1935).

Da Picasso nur äußerst selten Auftragsarbeiten anfertigte, konnte er sich in den Porträts künstlerisch völlig frei entfalten. Nur hin und wieder gab es Beschwerden: Er male nicht seine Modelle, sondern eigentlich immer nur sich selbst, warf ihm etwa seine Muse Dora Maar vor.