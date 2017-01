Aktionskünstler Pjotr Pawlenski flieht aus Russland

Der Aktionskünstler Pjotr Pawlenski ist für seine radikalen Performances bekannt, bei denen er wenig Rücksicht auf die eigene Gesundheit nimmt. Unter anderem nähte er sich aus Protest den Mund zu, wickelte sich in Stacheldraht ein oder nagelte seine Hoden auf dem Roten Platz in Moskau fest.

Jetzt ist Pawlenski aus Moskau geflohen. Der Grund: Man versuche ihm und seiner Frau sexuelle Übergriffe anzuhängen, sagte er dem russischen Oppositionssender Doschd. Eine Schauspielerin beschuldige das Paar, sie vergewaltigt zu haben. Den beiden könnten bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft drohen.

Pawlenski sagte dem TV-Sender, bei den Anschuldigungen handle es sich um "Denunziation". Er sehe sich gezwungen, zum Schutz seiner Frau und Kinder das Land zu verlassen. Mit seiner Familie sei er zunächst über Weißrussland in die Ukraine gereist. Von dort aus sei er nach Frankreich geflogen, wo er um politisches Asyl bitten werde.

Pawlenski hat für seine umstrittenen Aktionen schon häufig Strafen in Kauf genommen. 2016 wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er am Hauptsitz des Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau eine Tür in Brand gesteckt hatte. Außerdem wurde er von den russischen Behörden in eine Psychiatrie eingewiesen, um ihn einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen.