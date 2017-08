Planlosigkeit Bis die Geister verschwinden

Um fünf. Schon fast munter, aber nur fast. Fast noch schlafend. Fast. Das Gehirn, oder was davon übrig ist, entzieht sich dem logischen Zugriff, oder der logische Zugriff findet genau dann statt und alles andere, was später folgt, ist Beschwichtigung. Es gibt kaum schrecklichere Sorgen als die um fünf, und nicht einmal Amseln, nicht einmal Autoscheinwerfer von draußen, die Lichter an die Decke werfen, weil verdammt noch mal, da sind keine Autos, da ist die Stille. Die anderen schlafen, sie liegen in ihren kleinen Wohn-Verbringungs-Boxen und sehen niedlich aus dabei, wie Serviervorschläge.

Der Schlaf ist der Optimalzustand des Menschen. Er findet ohne Charakter und Bedürfnisse statt. Da muss kein Tier gefressen werden, niemand betrogen oder gehasst, nur aufs Kissen spucken läuft um fünf. Ist es, als sei das Ding schon explodiert und man selbst die einzig Überlebende. Oder alle anderen sind lebendig und schlafen, und man selbst ist - weg.

Ein kleines Problem, ein falsches Wort zu irgendwem, ein blöder Text irgendwo, eine Arbeit, die klemmt, eine Blamage, ein Streit wird vor dem Morgen zum großen schwarzen Loch, das der müde Verstand umkreist. Das Problem wächst, wird Ursache für das Scheitern des gesamten Lebensentwurfs, den man noch nicht mal hatte. Wer hat schon einen Lebensentwurf außer Investmentbanker und Flachpfeifen. Die meisten nehmen, was gerade da ist. Und das ist alles falsch. Richtig wäre etwas, das glücklich macht. Das sagen alle - was wollen sie von ihrem Leben?

Was, wenn es woanders besser geworden wäre?

Glücklich sein. Damit meinen sie: die Momente davor. Vor der Liebe. Vor dem neuen Beruf, dem Studium, vor dem ersten Schultag, dem Zusammenziehen. Was dann folgt, ist doch Sand in den Schuhen und zu heiß. Oder zu kalt. Leben halt. Vielleicht ist es mit dem Rest genauso. Das Leben ist warten auf etwas, das im Zweifel nicht stattfindet oder schon stattgefunden hat, und es war doch nie so großartig. Was, wenn es woanders besser geworden wäre? Woher soll man das wissen. Ob man mit einem anderen Beruf, einem anderen Menschen, in einem anderen Land zufriedener wäre, Vorstellung und Gefühl deckungsgleich.

Man könnte jetzt, um fünf, zu einem der schlafenden Menschen in eine der Boxen gehen, leise die Tür öffnen und sich neben ihn oder sie legen. Und am Morgen sagen: Ich habe Frühstück gemacht, und dann würde man mit dem Menschen frühstücken und sagen, ich übernehme jetzt dein Leben. Dann stünde man in der Bahn und führe in ein anderes Büro, ein anderer Chef, männlich, andere Kolleginnen, mit anderen großartigen Aufgaben, die im Zweifel mit Computern zu tun haben, und am Abend noch was zum Essen holen, die Nummer 23 und dann Fernsehen auf einem anderen Sofa. Oder einem Sofa in New York. Da wohnt Trump. Oder in Costa Rica. Da war Regen.

Kein Ort will sich da finden, kein Plan, was man da soll, was soll man überhaupt. Und es ist doch keine Zeit mehr. Keine Zeit, um einen neuen Beruf zu erlernen, um Mathematikerin zu werden ist es zu spät, das Hirn schmiert ab Ende zwanzig ab. Kein Ort zum Hingehen, keine Hoffnung. Bis die Geister verschwinden. Mit dem Aufgehen der Sonne, dem Kaffee, dem Tag. Der wird, wie alle anderen. Irgendwie nicht schlecht. Bis zum Morgen um fünf.