US-"Playboy" Die Nackten sind zurück

Gute Nachrichten für Fans des US-"Playboy": Nach rund einem Jahr Abstinenz gibt es im Heft künftig wieder nackte Frauen zu sehen. Das teilte Cooper Hefner, der Sohn des Playboy-Erfinders Hugh Hefner, über Twitter mit.

Im Februar 2016 wurde entschieden, das bekannteste Herrenmagazin der Welt jugendfreier zu gestalten. Magazin-Chef Scott Flanders sagte damals in einem Interview mit der New York Times (NYT), Nacktaufnahmen seien in Zeiten des Internets überholt.

Cooper Hefner, beim "Playboy" Chef der Kreativabteilung, sieht das heute anders. "Ich bin der erste, der zugibt, dass die Art und Weise, wie das Magazin mit Nacktheit umgegangen ist, altmodisch war - aber sie vollständig zu entfernen, war falsch", schrieb er auf Twitter. "Heute nehmen wir uns unsere Identität wieder, und wir gewinnen zurück, wer wir sind."

Der offizielle Twitter-Account des Magazins verbreitete am Montag das Titelbild der Ausgabe März/April, versehen mit dem Hashtag #NakedIsNormal, Nacktsein ist normal.