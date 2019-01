Holocaust-Gedenkstätten Der Tiefpunkt

"Das in den Gaskammern von Auschwitz verwendete und von mir untersuchte Gift wurde von der deutschen Industrie nicht zu diesem Zweck hergestellt. Es enthielt neben dem giftigen Wirkstoff eine die Schleimhäute reizende und verätzende Substanz, weshalb die letzten Minuten der Opfer grauenhaft schmerzvoll gewesen sein müssen", heißt es in Primo Levis Dokumentensammlung "So war Auschwitz". Ein Buch, das zwingend Lehrstoff werden sollte. Weltweit.

In den jüngsten beiden Jahren taten die neuen Rechtspopulisten in Deutschland, was man eben als Rechtpopulisten so macht - die eingebildeten und realen Wähler im Keller ihrer dunkelsten Gefühle abholen, provozieren, keifen, zetern, lügen, vereinfachen. Sie erledigten ihren Job als Sturmspitze einer wundervollen, turbokapitalistischen und neuen Gesellschaftsordnung. Wenn sie es nicht tun, müssen es andere erledigen, Job ist Job und so weiter.

Wenn man lange genug in den Tiefen eines jeden Menschen wühlt, schlummert irgendwo im Gully irgendetwas, was jede schon mal gedacht hat und was man aus banalen zivilisatorischen Gründen schamvoll für sich behält. Es schien aber bei allen Enthemmungen ein Tabu zu geben: die Totenruhe zu stören, besonders wenn es sich um Tote in Konzentrationslagern handelt.

So sehr sich viele auch wünschen mögen, das Kapitel Massenmord hätte es in der deutschen Geschichte nie gegeben, war es doch anwesend - als schambeladenes Tabu. So viele auch sagen und denken mochten: "Was scheren mich die Hobbys meiner Großeltern?" Solange es noch lebende ehemalige KZ-Insassinnen gibt, solange noch Menschen mit tätowierten Nummern existieren, die erzählen, ahnte man, dass KZ-Leugnung und Witze irgendwo in unterirdischen Güllekanälen existieren, es sich aber gesellschaftlich verbietet, sie mit feuchten Händen ans Licht zu zerren. Aber nichts da. In der Hoffnung, auch noch den letzten Nazi als Wählerin zu gewinnen, verweigern Politikerinnen einer KZ-Überlebenden den Respekt.

Was mich im vergangenen Jahr am meisten entsetzt hat

Gezielt latschen Honks in Gedenkstätten und lassen der Gülle in ihren Köpfen freien Lauf, sodass vor Kurzem die Besucherinnenregeln der Gedenkstätte Buchenwald geändert werden mussten.

Es ist dieses unmenschlich dummdreiste Verhalten, was mich persönlich am meisten entsetzt hat. Vielen ist es egal, ob ich entsetzt bin oder nicht. Aber mit ein paar Minuten innehalten sollte jeder Fühlenden und Denkenden klar werden, was Menschlichkeit heißt. Als gäbe es die Filmdokumente der Lager nicht. Die Vernichtung von Jüdinnen, Roma, Sinti, Homosexuellen, Kranken infrage zu stellen, Witze darüber zu machen, als feister Sack an Orten des absoluten Grauens rumzublaffen, ist das Ende der Zivilisation. Deutsche, die in KZs Witze über grauenhaft Ermordete machen, offenbaren den absoluten Tiefpunkt ihres verdorbenen Charakters.

Vielleicht gibt es in Brandenburg bald eine AfD-CDU Koalition, und die AfD bekäme dann den Vorsitz im Stiftungsrat, der unter anderen für das KZ Sachsenhausen verantwortlich wäre.

Was ist dann der Plan, im Namen der Demokratie? Ein Umbau der Gedenkstätte in einen Trostort für verstorbene KZ-Wärterinnen? Forschungslabore für neue Massenvernichtungswaffen?

Kleiner Schritt zum Massenmord

"Ist das ein Mensch" lautet der Titel eines Buches von Primo Levi, in dem er beschreibt, was Menschen anderen Menschen antun können. Sie können sie vergasen, ihre ausgemergelten Körper auf eiskalten Holzpritschen stapeln, sie auf Todesmärsche schicken und wenn sie zusammenbrechen, mit einem Genickschuss auslöschen. Ja, es sind Menschen, Enkel, Urenkel der Mörderinnen, die an Orten pöbeln und höhnen, die doch so grauenhaft sind, so unfassbare kurze 70 Jahre her, dass man vermeint, das Elend, die Bestialität noch spüren zu können.

Der Schritt von der Grenzverschiebung des Sagbaren bis zum duldenden oder aktiven Massenmord ist klein. Wir sind alles. Bestien, Mörderinnen, Sadistinnen, Pflegende, Mitfühlende. Was jeder unter seinem Menschsein versteht, muss jeder selbst entscheiden.