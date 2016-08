Pressefreiheit: Kurdischer Nachrichtensender in der Türkei abgeschaltet

Der Satelliten- und Kabelfernsehanbieter Türksat hat offenbar die Ausstrahlung des prokurdischen Fernsehsenders Özgür Gün eingestellt. Das teilte das Unternehmen selbst am Dienstag über Twitter mit. Der Kanal mit Zentrale in der Kurdenmetropole Diyarbakir könne jedoch weiter regional und per Internetstream empfangen werden.

Der Grund für die Maßnahme war zunächst nicht bekannt. In den vergangenen Wochen waren die Behörden in der Türkei vermehrt gegen prokurdische Medien vorgegangen. Erst am Sonntag waren 25 Mitarbeiter der kurdischsprachigen Zeitung "Azadiya Welat" festgenommen worden, wie der Sender IMC TV berichtete.

Ebenfalls am Dienstag wurde bekannt, dass im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach dem Putschversuch in der Türkei 35 Mitarbeiter von Medienunternehmen zur Fahndung ausgeschrieben wurden. Das meldete die Nachrichtenagentur DHA. Ihnen werde Unterstützung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, den die Türkei für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich macht.

Bei Razzien in Istanbul, in der Hauptstadt Ankara und im nordwesttürkischen Izmit habe die Polizei bereits neun der Verdächtigen festgenommen. 18 von den noch Gesuchten hielten sich im Ausland auf.

Unter anderem soll nach dem Journalisten Yavuz Baydar gefahndet werden. Das meldet die Zeitung "Cumhuriyet". Baydar schreibt Gastbeiträge für die "Süddeutsche Zeitung".

Ende Juli hatte die türkische Regierung bekanntgegeben, sie habe die Schließung von 45 Zeitungen und 16 Fernsehsendern angeordnet.