Rechte Landnahme Provokation zulassen. Oder ein gutes Buch lesen

Auch diese Woche: keine Idee. Nirgends. Da ist kein linkes Netzwerk entstanden, das die Stimmung beruhigt, dauerempörte Teile der Bevölkerung darüber aufklärt, dass ein Führer sie nicht retten wird. Die ehemals linken, im Sinne von ehemals für soziale Gerechtigkeit eintretenden Parteien machen sich weiterhin das Leben schwer, statt sich zusammenzuschließen und zu erneuern.

Keine Ahnung, was so schwer daran sein soll, eine Einheit zu bilden, die sagt: So, das war alles ganz süß, diese Zerschlagung der EU. Kann man machen, ist aber Quatsch. Denn kleine europäische Länder werden zwischen den Supermächten China und USA komplett unwichtig werden.

Außerdem, liebe Menschen - gibt es keine erfreuliche Alternative zu der relativen Freiheit des Individuums, die wir bisher kannten.

Offene Briefe für alle!

Der Beschleunigung der Welt wird man mit Rückschritt keinen Einhalt gebieten. Hier ist unser Plan für mehr Gerechtigkeit: Entlastung der Ärmeren, Belastung der sehr Reichen, hier ist unsere Architektur für mehr Teilhabe an Entscheidungen und eine zeitgemäße Idee eines neuen politischen Systems. Könnte die neue starke vereinte ehemalige Linke sagen. Macht sie nicht, denn sie ist beschäftigt damit, jede Zuckung der neuen Rechten mit Entrüstung zu kommentieren, statt sie gelassen zu ignorieren und eigene neue Angebote zu entwickeln.

Also weiter wie bisher in Europa. Die Nachbarn in Polen stellen neue Bildungspläne zusammen, nach der Regel Nummer eins: Einseitig gebildete Kinder sind die Wahlgaranten von Morgen. Die polnische Regierung hat darum Bücher aus den Lehrplänen entfernt, die verunsichern könnten. Deutsche VerlegerInnen haben unerschrocken ihre Unterschrift unter einen empörten Brief an die polnische Regierung gesetzt. Hut ab vor so viel Zivilcourage, zu der sich einige im Anschluss wagehalsig in Kultursendungen bekannten.

Nun.

Keine Ahnung, wie wirkungsvoll offene Briefe sind. Ich unterschreibe ab und zu auch einen, die Welt ist nicht unbedingt besser geworden dadurch. Etwas mehr Mut als die Unterzeichnung eines Briefes an irgendeine Regierung erfordert das Agieren im eignen Land. Da gibt es ja auch Bücher und die Erinnerung an die letzte Buchmesse. Einer der letzten Orte, an denen es früher um verrückte Sachen wie Kultur ging und die nun zum Austragungsort politischer Aktionen geworden sind.

Schutztruppen für die Kultur

Nationalisten neben sehr libertär Konservativen, die Grenzen unklar, Gewalt, Gebrüll, miese Stimmung am Set. Wieder nahmen sich Demokratiekritiker einen Raum, wandelten ihn zu ihrem, und ratlos standen die Buchliebhaber herum und fragten sich, was sie falsch gemacht hatten. Das musste in Diskussionen geklärt werden. Sie diskutieren bis heute.

Was muss eine Demokratie aushalten. Wo endet Meinungsfreiheit, wo beginnt Zensur, sind innerlich getragene Hakenkreuze ein Ausdruck von Befindlichkeit oder schlechter Kindheit. Während immer noch Schadensanalysen erstellt werden, haben sich wieder eine Vielzahl demokratiekritischer Verlage auf der Leipziger Messe angemeldet. Mission erfüllt. Wieder einen Raum eingenommen. Gleiches Recht für alle. Meinungsfreiheit. Das Gute ist, dass die Messe dem eventuellen Aufkommen von Gewalt mit einem Sicherheitskonzept begegnet. Endlich Schutztruppen an Buchmessen, im Theater, in Museen. Und wieder ein offener Brief, den keiner der großen Verlage unterschrieben hat.

Dabei ginge es auch anders. Siehe oben. Man kann sich empören, auf jede Provokation reagieren oder einfach nicht mitmachen. Zu Hause bleiben, was Gutes lesen, oder eine Gegenmesse organisieren. Der Vorteil des Kapitalismus ist, dass man die Wahl hat, man kann sogar einen offenen Brief schreiben. An irgendwen.